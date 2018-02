Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull'American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ipertensione arteriosa. Per lo studio sono state analizzate 55.000 donne e 18.000 uomini, tutti caratterizzati da un'elevata pressione sanguigna e dalla partecipazione a precedenti studi sulla propria condizione. A seguito dei risultati, è stata registrata una riduzione di rischio di infarto del 30% tra le donne e del 19% tra gli uomini. Inoltre, chiunque abbia consumato più di due yogurt a settimana ha riscontrato una riduzione del 20% di rischio di malattia coronarica maggiore e di ictus. "Abbiamo ipotizzato che l'assunzione di yogurt a lungo termine potesse ridurre il rischio di problemi cardiovascolari poiché alcuni piccoli studi precedenti avevano mostrato effetti benefici dai latticini fermentati. (Continua dopo la foto)

In questo lavoro abbiamo studiato una grande coorte di uomini e donne ipertesi, che sono stati seguiti per 30 anni. I risultati forniscono nuove importanti prove che lo yogurt può portare benefici alla salute del cuore, da solo o come parte integrante di una dieta ricca di fibre, frutta, verdura e cereali integrali", ha dichiarato Justin Buendia, ricercatore ed autore dello studio. “Qui, abbiamo avuto una grande coorte di uomini e donne ipertesi, che sono stati seguiti per 30 anni. I nostri risultati forniscono nuove importanti prove sul fatto che lo yogurt può portare benefici alla salute del cuore da solo o come parte integrante di una dieta ricca di fibre frutta, verdura e cereali integrali”, concludono i ricercatori. Infine, è importante sottolineare che per avere i benefici desiderati sarebbe auspicabile affidarsi a uno yogurt sano privo di dolcificanti e possibilmente prodotto con latte biologico. (Continua dopo le foto)

Contestualmente, un nuovo studio suggerisce che lo yogurt potrebbe essere un’efficace alternativa ai farmaci per il trattamento della depressione: il merito sarebbe dei probiotici contenuti nello yogurt. Il kefir, tuttavia, a differenza dello yogurt, contiene numerosi ceppi di lattobacilli. Potenzia il sistema immunitario, riduce il rischio di tumori e intolleranze alimentari. Inoltre combatte batteri ‘cattivi’, candida e infiammazione intestinale. Poi non dite che non vi abbiamo avvisato.

