L'autoerotismo ormai non è più un tabù, la masturbazione è un atto naturalissimo e anzi è stato anche confermato dalla scienza fare bene alla salute e specialmente al benessere psico-fisico sia femminile che maschile. Autoerotismo in realtà significa dedicarsi del tempo, conoscersi e amarsi, e al contrario di quanto pensano in molti sembrerebbe far bene anche alla relazione di coppia. Ma un recente studio tedesco dimostra quello che nessun uomo vorrebbe mai sentire. 'Toccarsi', come per ogni pratica nel mondo, se fatto troppo può dare dei risultati terribili, addirittura mortali. La masturbazione uccide fino a 100 tedeschi all'anno, secondo una ricerca che ha rivelato i bizzarri metodi in cui le persone “sono morte divertendosi”. Così si legge sul Daily Mail. Harald Voss è uno scienziato forense tedesco che ha studiato i fenomeni legati alle pratiche sessuali, e da una recente statistica lo studioso conferma che le attività di masturbazione possono portare anche alla morte. Tra questi ci sarebbero un uomo – con addosso un collant, un impermeabile, un muta da sub e un sacco di plastica in testa – rimasto ucciso ad Amburgo dopo essersi seduto accanto a una stufa e aver cercato di sciogliere fette di formaggio sul suo corpo. (continua dopo la foto)

Un altro uomo ad Halle è stato ritrovato morto con le luci dell'albero di Natale bloccate sui suoi capezzoli: sembra che stesse cercando di raggiungere l’orgasmo per elettrocuzione. Secondo Voss per ogni milione di abitanti c'è almeno un morto dovuto a queste pratiche, sebbene in diverse occasioni i dettagli non vengono riportati nella loro interezza per via della vergogna che la famiglia della vittima prova. Il patologo ha affermato che “il motivo più comune” per le morti da autoerotismo è “il desiderio dell'orgasmo finale attraverso la privazione dell'ossigeno”. Tra le 80 e le 100 persone in tutto il paese muoiono accidentalmente ogni anno a causa di “rischiose pratiche di masturbazione”, ha scoperto lo studio dello scienziato.





I dati hanno rivelato che per ogni milione di cittadini tedeschi ci sono "uno o due" casi di decessi all'anno in cui è stato usato un oggetto o un dispositivo per aumentare la stimolazione durante l'attività sessuale. In un caso, un uomo è stato trovato soffocato nella cantina della sua casa nello stato dell’Assia dopo aver legato delle catene attorno al suo corpo e al collo. Secondo Bild, l’uomo stava guardando un film pornografico e gli investigatori presumono che aver causato il decesso sia stato una pratica di autoerotismo. The Local evidenzia come il numero di casi analoghi non denunciati sia "estremamente alto".

