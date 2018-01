Di sicuro avrai sentito parlare di sindrome da choc tossico, una complicazione rara ma pericolosissima conseguenza di certe infezioni batteriche. Avrai anche sentito dire che questa sindrome colpisce maggiormente le donne che, durante il ciclo, dormono con l’assorbente interno. Non lo avevi mai sentito? Beh, ora sai cosa si dice in giro. E allora come dovrei dormire quando ho il ciclo? Con l’assorbente normale, o con la coppetta mestruale. Ma è vero che dormire con l’assorbente interno è così pericoloso? Vediamo cosa hanno rivelato gli esperti a Self. La sindrome da choc tossico è provocata dal batterio Staphylococcus aureus, ma può anche essere provocato da altri batteri, questo secondo gli esperti della Mayo Clinic. Anche il Clostridium sordellii può provocare questo problema, lo dicono gli esperti della Cleveland Clinic. Ma come può accadere? La vagina ha la propria flora batterica che funziona a meraviglia. A volte, però, questi batteri possono produrre delle tossine e portare alla sindrome di cui sopra. Lo ha fatto sapere a Self il dottor Thomas Ruiz, ginecologo presso il MemorialCare Orange Coast Medical Center di Fountain Valley in California. Continua a leggere dopo la foto

Sfortunatamente nessuno sa con precisione quale sia la connessione tra gli assorbenti interni e la sindrome da choc tossico. Una teoria è che lasciare un assorbente dentro la vagina per troppo tempo fa riprodurre i batteri dannosi che poi dalla cervice arrivano all’utero. Questo succede più spesso quando si usano gli assorbenti interni anche se il ciclo è leggero e non ce ne sarebbe bisogno. L’assorbente interno, infatti, secca le mucose della vagina e incrementa il rischio di lacerazioni che permettono ai batteri di entrare nel corpo più facilmente. Perché i batteri entrino, non è necessario che il taglio sia grande: anche delle piccole feritine sono sufficienti… Bisogna dirlo: la sindrome da choc tossico non è imputabile solo all’uso di assorbenti interni. Può venire anche dopo un intervento, se si ha l’influenza, un’infezione virale la varicella.

Gli assorbenti interni contengono alcuni sostanze che possono provocare quel problema. Sono le stesse sostanze che permettono a una donna di restare asciutta per molte ore sebbene l’assorbente sia bagnato. Anzi, questo succedeva anni fa perché certe sostanze non possono più essere usate. Questo non significa che gli assorbenti interni non possano più provocare la sindrome da choc tossico il cui peggior effetto collaterale ‘’è un forte odore di vagina, molto acre’’. È ciò che ha fatto sapere a Self la ginecologa Sherry A. Ross anche autrice del libro “The Definitive Guide to Women's Intimate Health”. Resta il fatto che certe donne, pur portando lo stesso assorbente per molto tempo non hanno il problema della sindrome da choc tossico mentre altre sì. Da cosa dipende? Dal sistema immunitario: quello di certe donne, probabilmente, non è in grado di combattere contro certi batteri. Ma quali sono i sintomi della sindrome da choc tossico? Febbre alta, pressione bassa, vomito e diarrea, rash cutaneo che assomiglia a una scottatura da sole, dolori muscolari, mal di testa. Se sospetti di avere la sindrome da choc tossico, vai subito al pronto soccorso.

