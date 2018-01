Avere l’alito cattivo è una cosa molto imbarazzante. Che crea problemi alla persona che vive male questa condizione. La persona in questione, però, giustifica la sua condizione con un’alimentazione sbagliata. E infatti tra le cause dell’alitosi c’è proprio una alimentazione errata. Ma questa non è certo l’unica causa e attribuire tutte le colpe al cibo è sbagliato. A volte la causa è qualcosa di più grave per questo è bene andare a fondo e non prendere la questione sotto gamba. Il problema, nella peggiore delle ipotesi, infatti, potrebbe essere un cancro allo stomaco allo stadio iniziale. Ma analizziamo tutte le cause possibili. Iniziamo con il cibo. Come si legge sul Corriere della Sera, gli esperti della Mayo Clinic spiegano che, quando sminuzziamo cibo in bocca, aumentano i batteri, che possono emettere cattivi odori. Cipolle, aglio ma anche alcune spezie sono cause piuttosto comuni di un respiro poco gradevole. Questi alimenti entrano nel flusso sanguigno, arrivano ai polmoni e influenzano l’alito. Anche il fumo, comunque, è responsabile dell’alito cattivo. Lo stesso dicasi dei prodotti che contengono tabacco. Per esempio il tabacco da masticare. Continua a leggere dopo la foto

Grandissima importanza per scongiurare il problema dell’alitosi è l’igiene orale. Chi non si lava i denti regolarmente o non usa il filo interdentale, può soffrire di alitosi: i pezzettini di cibo restano intrappolati nella bocca e causano il cattivo odore che essa emana. La lingua, ricoperta di batteri, può anch’essa essere la responsabile dell’alitosi, così come gli apparecchi per i denti che non vengono lavati come si dovrebbe. Oltre che per via meccanica, la lingua e i denti dovrebbero essere "puliti" anche per via chimica; in particolare, risciacqui e gargarismi a base di sostanze chimiche antisettiche, possono favorire un miglioramento della situazione. Ma non tutti sono d’accordo sull’uso dei collutori per sconfiggere il problema dell’alitosi. Andare di tanto in tanto dal dentista per fare una pulizia accurata è un’ottima abitudine che tutti dovrebbero avere.

Altra causa dell’alitosi è la secchezza delle fauci: in questo caso la saliva è ridotta e non riesce a pulire per bene la bocca. Chi soffre di secchezza delle fauci in genere dorme con la bocca aperta e quindi ha l’alito cattivo soprattutto la mattina. Il rimedio è bere molta acqua che favorisce il respiro. Alcuni farmaci possono indirettamente produrre l’alitosi contribuendo alla secchezza delle fauci. Un’altra causa dell’alitosi sono i problemi ai denti, quali infezioni dentali, carie, malattie alle gengive, ferite chirurgiche. Stesso vale per le placche che si formano sopra le tonsille: esse sono ricoperte di batteri che sono responsabili del cattivo odore. Anche ulcera e il reflusso gastroesofageo influiscono sull’alito. Così come, purtroppo, alcuni di tipi di cancro, come quello allo stomaco allo stadio iniziale. Anche le malattie metaboliche sono responsabili dell’alitosi e di quel tipico e fastidioso sapore metallico in bocca.

