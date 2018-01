Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ogni mese ogni donna aspetta con ansia – o accoglie sbuffando – il suo ciclo mestruale. Il ciclo è un momento importante della vita di una donna anche perché può aiutare a individuare la presenza di problemi di salute. Lo sai che un ciclo troppo abbondante o, al contrario, troppo scarso sono indice di qualcosa che non va? ‘’Dovresti considerare il tuo ciclo mestruale come un segno vitale – ha spiegato a Glamour la dottoressa Alyssa Dweck, ginecologa e assistente professore all’Icahn Medical School a Mount Sinai, New York City – Cambiamenti o alterazioni del ciclo sono infatti una finestra sulla salute generale di una donna, specialmente se ci sono significativi cambiamenti nel tempo”. Per questo è importante che ogni donna prenda appunti sul calendario: è fondamentale segnare la data di ogni ciclo e anche eventuali irregolarità. Queste ultime, poi, dovranno essere riportate al ginecologo che saprà dare il giusto consiglio a ogni donna. Ma quali sono i segnali del ciclo mestruale che non dovrebbero essere presi sotto gamba? Ve li elenchiamo qua sotto. Fatene buon uso, mi raccomando. Continua a leggere dopo la foto

1) Flusso molto abbondante. Se il tuo flusso è molto abbondante al punto che devi usare un assorbente interno e uno esterno contemporaneamente, tieni gli occhi aperti. Il tuo problema potrebbe essere la presenza di fibromi. Lo ha detto a Glamour la dottoressa Taraneh Shirazian. Un flusso molto abbondante potrebbe anche significare squilibrio ormonale, per esempio l’ovaio policistico o anomalie della tiroide. Se il tuo flusso è molto abbondante per più di due cicli consecuitivi, parlane subito con il tuo medico.

2) Flusso molto scarso. Hai sempre considerato fortunate le donne che hanno un flusso mestruale molto scarso, ma un flusso scarso non è solo una fortuna anche perché può essere il segnale di qualcosa che non va. Per esempio potrebbe essere il segnale di un problema alla tiroide o di un problema all’utero. A volte un flusso scarso può anche indicare una gravidanza ectopica. Consultare il medico anche in questo caso è fondamentale.

3) Ciclo irregolare. Se non sai mai quando ti verrà il ciclo, sappi che non è poi così normale. Cioè, se ti capita di tanto in tanto non è un problema, ma se ogni mese è un terno al lotto, allora faresti bene ad avvisare subito il ginecologo. Continua a leggere dopo le foto

4) Ciclo che salta. ‘’Bandiera rossa’’ ha detto la Dweck. Una volta esclusa una gravidanza, si può pensare che il motivo per cui il ciclo salta è lo stress ma non solo: ‘’A volte se una donna ha perso molto peso e il ciclo non si presenta, il problema può essere serio: potrebbe darsi che quella donna abbia smesso di ovulare’’. Ma il problema potrebbe essere anche una prolattinemia, una condizione abbastanza rara che coinvolge il cervello e richiede un intervento chirurgico.5) Crampi insopportabili. Anche se il mal di pancia è una cosa piuttosto normale, un dolore intenso e insopportabile non lo è. ‘’Le cause dei crampi all’addome possono essere le più disparate. Le cause potrebbero essere anche endometriosi, cisti ovariche o tumori’’. Per sciogliere il dubbio è importante interpellare il ginecologo.6) Cambi di umore molto repentini. Non sempre sono legati al ciclo mestruale ma possono essere legati a depressione o stress. In certi casi richiedono l’uso di antidepressivi. Anche l’umore è un fattore importante ed è bene parlarne con il proprio medico.

