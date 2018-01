Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Un’epidemia vera e propria: l’influenza è arrivata e non risparmia nessuno. Tanto per darvi un’idea, sappiate che, dall’inizio della stagione, sono già, 1,4 milioni di casi e non siamo ancora nel momento peggiore: il picco dell’influenza arriverà a metà gennaio. Ma, a parte il vaccino, cosa si può fare per evitare di ammalarsi? Sì, lavarsi le mani è una buona regola e la conosciamo già. Ma non è certo l’unica cosa che possiamo fare per tenere i bacilli alla larga da noi. Il Corriere della Sera ha parlato con il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitariao IRCCS Galeazzi di Milano ed ecco i suoi consigli preziosi da annotare. Ci sono consigli per chi deve proteggersi dall’influenza e consigli per chi, invece, già l’ha presa. Iniziamo con i primi: cosa fare per evitare di ammalarsi. 1) Mangiare yogurt a colazione. Uno studio del 2011 ha evidenziato che chi consuma probiotici attraverso yogurt o con integratori soffre del 12% in meno di infezioni alle vie aeree superiori. 2) Apri la finestra. Può sembrare una banalità ma non è così. Far circolare l’aria serve a impedire che virus e batteri si accumulino in uno spazio chiuso dove poi è più facile venirne in contatto. Continua a leggere dopo la foto

3) Mangiare funghi. I funghi sono ricchi di un immunostimolante che attiva i globuli bianchi, responsabili della difesa contro le infezioni. In pratica, stimolano il sistema immunitario. 4) Via le mani dalla bocca: non toccarsi labbra e viso riduce le probabilità di stare male. Lo sai che in media una persona mette mani su bocca o naso tre volte all’ora? 5) Dormi. Dormire rafforza il sistema immunitario e se si è malati si guarisce prima. 6) Sciacqua il naso con una soluzione salina. In questo modo eviti di accumulare le particelle virali. Alcuni studi però dicono che l’utilizzo frequente della soluzione salina rischia di danneggiare il muco protettivo del naso e aumentare il rischio di infezioni al setto nasale. Secondo altri, invece, questa pratica è fondamentale soprattutto per i bambini che evitano otiti. 7) Vai con lo zinco. Assumere zinco entro le 24 ore dai primi sintomi influenzali riduce la durata della malattia. Dove si trova? Grana, fegato, anacardi, carni rosse, polipo, fontina, seppie, parmigiano, bresaola, salame, arachidi tostate, pecorino, uova, lenticchie, avocado. 8) Bevi tanti liquidi. Bevendo tanto si eliminano i virus. Quando si ha la febbre, il corpo disperde il calore attraverso la sudorazione, con perdita di liquidi e sali minerali. Ecco perché bere è fondamentale. Continua a leggere dopo le foto

9) Umidificatore acceso. Lo sapevi che l’aria troppo secca provoca mal di gola e tosse? Con l’umidificatore si evitano certi problemi. Sei già malato? Allora ecco qualche consiglio per te. 1) Evita la palestra o, comunque, gli allenamenti troppo pesanti: il corpo ha bisogno di risparmiare energia per combattere i virus. 2) Gargarismi sì, con acqua calda. Il sale uccide gli agenti patogeni quindi un gargarismo con acqua salata rallenta l’infiammazione. 3) Mangia zuppa di pollo. Il vapore del brodo aiuta a liberare il setto nasale e il brodo salato può lenire il mal di gola. 4) Prenditi dei giorni di malattia: non è necessario tu vada in ufficio a fare l’eroe. Resta in casa riguardato così eviti di contagiare i colleghi. 5) Gli antibiotici? Puoi farne a meno. Anche perché, visto che l’influenza è causata da virus e batteri, gli antibiotici sono completamente inutili. 6) Lava le mani. Specie se in casa c’è qualche malato, lavarsi le mani di frequente può aiutare a evitare contagi. 7) Non stare a contare le calorie. Uno studio del 2008 pubblicato sul Journal of Nutrition ha rilevato con una ricerca su topi che quelli ben nutriti guarivano più rapidamente rispetto a quelli con una dieta a basso contenuto calorico. 8) Fare il vaccino resta sempre una valida opzione. Ma sappiate che il vaccino non tiene alla larga tutti i virus.

