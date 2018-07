“Ah però!”. Maria Elena Boschi: in spiaggia e senza trucco. Ecco com’è davvero

Credi politici a parte, Maria Elena Boschi è senza dubbio una delle donne politiche più belle e desiderate di sempre. Un modo di fare, di parlare, ma anche una mente sopraffina, la rendono una meraviglia del gentil sesso. Adorata (così come criticata) da destra a sinistra, passando per il centro, l’ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni ed ex Ministro sotto quello di Renzi, la Boschi si sta godendo una meritata vacanza, dopo anni sempre sul pezzo, come leader del Paese. Quella che vediamo oggi poi, è una Maria Elena assolutamente inedita, quella che si è palesata su Instagram qualche giorno fa. Eccola, a Punta Ala in Toscana, insieme a due amiche. "Sole, mare, amiche e la bellezza unica della Maremma al tramonto", scriveva la deputata Pd. E la particolarità della foto sta nel fatto che la Boschi si mostra senza un filo di trucco, tutto il contrario, insomma, rispetto alle occasioni politiche nelle quali, ovviamente, si presenta soltanto dopo il "make up". E senza un filo di trucco, la Boschi, è ugualmente meravigliosa, niente da aggiungere. (Continua dopo la foto)



Ultimamente, con l’arrivo di Salvini & Co., si è un po' defilata dalle scene politiche e in questi giorni tiene un profilo basso sulla querelle in corso per la definizione del nuovo governo, così l'ex ministro Maria Elena Boschi più spesso riesce a ritagliarsi momenti di relax nella sua casa in Toscana. Così, in attesa di un fidanzato ufficiale, Meb si "consola" con un nuovo dolcissimo gattino di colore beige arrivato in casa. E, in un post pubblicato su Instagram qualche tempo fa, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni lanciava un referendum per scegliere il nome: "Un batuffolino di tenerezza! Queste sono le gioie di vivere in campagna! Come lo chiamiamo?".

Tra i commenti al post si sprecavano i paragoni politici. C'era chi proponeva con ironia “Dibba oppure Gigino. Anche se Etrurio sarebbe il top”, mentre un altro utente proponeva il classico Neve, qualcun altro Biagio o Licio, perfino Rosato, come il collega del Pd che ha dato il nome pure alla legge elettorale. E poi ci sono state altre proposte provocatorie, da Miattarella ad Euro, fino a Spread e Südtiroler Volkspartei, ma anche Conflitto d’interessi e Miaorfini. Per chi non lo sapesse, Maria Elena Boschi ha sempre confessato di essere single, pur desiderando trovare un fidanzato e dei figli. Qualche tempo fa, tuttavia, il sito Dagospia, avrebbe smontato anche questa tesi.





La sottosegretaria avrebbe una relazione con un esponente di spicco del Pd, si tratterebbe del tesoriere, Francesco Bonifazi. Dalle indiscrezioni riportate da Dagospia pare che questo amore sia “un vecchio desiderio ricicciato”. Dunque, tra la Boschi e Bonifazi non si può parlare di un nuovo flirt, quanto piuttosto di ritorno di fiamma. Lei di Montevarchi, lui di Firenze: pare proprio che i due cuori toscani finalmente adesso palpitino all’unisono. In fondo la Boschi ha sempre lasciato un buon ricordo di sé agli ex. Anche Tommaso Romoli, suo fidanzato all’epoca dell’università, e oggi importante notaio, ha dichiarato qualche tempo fa di essere rimasto in ottimi rapporti con lei.

