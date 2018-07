"Chi al governo da noi" spalleggia la guardia costiera libica "è un annegatore". Lo scrive sul proprio profilo Twitter lo scrittore Erri De Luca a proposito di quello che sta accadendo ai migranti nel Mediterraneo. "La guardia costiera libica - sottolinea - fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia annegare". Il riferimento è alla denuncia della ong Proactiva Open Arms secondo cui la Guardia costiera libica avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che si trovavano a bordo di una nave con 158 persone. Un'altra donna, Josefa, è invece riuscita a salvarsi dopo aver passato due giorni e due notti in mare aggrappata a un pezzo di legno. La versione della Ong è stata smentita dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, in riferimento alla vicenda, già Roberto Saviano aveva attaccato duramente su Facebook il governo e in particolare il leader della Lega scrivendo: "Quanta eccitazione prova a vedere morire bimbi innocenti in mare?". (continua dopo la foto)

Poche ore prima l'esecutivo è stato oggetto di altre critiche celebri. "Mai una parola di cordoglio, mai un clic per l'umanità". Così Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, si scaglia via social contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, condividendo la foto dei corpi dei due migranti che, secondo la Proactiva Open Arms, la Guardia costiera libica avrebbe lasciato morire. "Quei polpastrelli battono solo scuse e scaricabarili", scrive il celebre cuoco su Twitter, criticando le accuse mosse dal titolare del Viminale alla ong spagnola, accusata di aver diffuso "bugie e insulti".

Non è la prima volta che il conduttore di 'Unti e bisunti' attacca via social il leader leghista. Proprio ieri, in un altro tweet, lo chef aveva definito il vicepremier "Ministro del Far West" al grido di "Meno pistole più libri", facendo riferimento all'accordo siglato da Salvini con gli armieri. A fine giugno, invece, chef Rubio aveva replicato al tweet del ministro dell'Interno sulle barche "che non trasportano clandestini" postando la stessa foto con le imbarcazioni che, scriveva lui ironico, "non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani".

