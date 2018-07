Insomma, la versione 'gufo' di Matteo Salvini non funziona. O, almeno, si è inceppata. È da giorni che il ministro dell'Interno dava notizia a tutti della sua preferenza per la Croazia campione del mondo. E, con lui, tutti i Salvini boys a sottolineare che 'buuu' la Francia perché Macron non si prende i migranti e, peggio ancora, perché la Nazionale d'Oltralpe "ha troppi neri". Sì, si è letto anche questo rimarcando il carattere "autoctono" della rivale adriatica. Come se non ci fosse un pallone da tirare in porta come principale regola del calcio. Il match finale si è concluso come tutto il mondo sa, ma sul 'campo' restano polemiche. Tante polemiche. Che Salvini non vedesse l'ora di tornare a Mosca con le insegne da ministro della Sicurezza è comprensibile. Ma è il 'come' che ha detereminato strascichi. E non di poco conto. (continua dopo la foto)

Salvini è apparso nello stadio di Mosca, ben fotografato e autofotografato con immagini che hanno fatto il giro dei tanti social che lo sostengono. E sugli stessi social network è circolato questo scatto pubblicato dal sito del quotidiano francese Le Parisien in cui si vede il nostro ministro dell’Interno sugli spalti in compagnia di quattro grandi giocatori che hanno fatto parte dell’équipe che ha vinto il Mondiale del 1998: Trezeguet, Karembeu, Blanc e Desailly. Posto in prima fila, dunque, pure non essendoci la Nazionale italiana in quello stadio. Ma il fatto vero è un altro, ed è ciò che rimane nelle cronache politiche.

La notizia è che il leader leghista è volato a Mosca per andare allo stadio a vedere la finale dei Mondiali per tifare Croazia contro la Francia che gli sta antipatica per motivi politici. E, in barba a ogni propagandato rinnovamento e nuova moralità per chi gestisce la cosa pubblica, ci è andato con un volo di Stato. L'accusa arriva dal Partito democratico, per bocca di Michele Anzaldi che su facebook non ci è andato leggero.

“Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è in Russia a spese dei contribuenti per vedere la finale dei Mondiali di calcio? Ha preso il volo di Stato per assistere a una partita dove la nostra Nazionale non è presente, peraltro dopo essere rimasta fuori dall’intera competizione? È il solito chiacchierone, chiarisca”. Su facebook il deputato Pd va all’attacco del vicepremier per la presenza alla finale dei mondiali ta Francia Croazia. Una presenza che comunque non lo ha visto entusiasta partecipante, come testimonia quella foto che lo ritraeva in tribuna in compagnia dei campioni di Francia 1998. E ora anche i suoi elettori attendono commenti da parte di Salvini. Qualcuno, difatti, sui social rincara la dose: "Che c'entrava lui, visto che non giocava l'Italia?". Nei programmi del ministro c'è anche l'incontro con l'omologo russo. Ma la buona pratica politica avrebbe dovuto portarlo a non approfittare del viaggio per andare allo stadio. Perché quell'aereo è decollato per ragioni istituzionali e non (anche) per piacere.

