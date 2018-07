Continua il botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Il rapporto tra il ministro e lo scrittore e giornalista, ormai è noto, non è mai stato facile. Tutto era iniziato poche settimane fa quando Saviano aveva attaccato duramente il ministro per la sua politica sull'immigrazione e sulle Ong che operano nel Mediterraneo. La risposta di Salvini non si era fatta attendere anzi, ci era andato giù pesante, arrivando a ipotizzare la revoca della scorta per il giornalista: "Aaranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione". Tutto finito? Neanche per sogno, adesso arriva una nuova puntata. A rilanciare la bagarre è il ministro:“Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela”, scrive su Facebook postando un articolo in cui vengono riportate le parole pubblicate oggi sullo stesso social network da Saviano in un nuovo attacco al ministro dell’Interno sulla questione migranti. (Continua dopo la foto)



Saviano avevava attaccato Salvini sulla vicenda dei 67 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti e sulle dichiarazioni sulla questione da parte del vicepresidente del Consiglio. “Il Ministro della Mala Vita – scrive Saviano su Fb riferendosi a Salvini – dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura.

Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello Stato, dice che ‘il governo agisce con una sola voce e una sola testa', la SUA”.Saviano prosegue: “Ecco perché LUI chiede l'arresto per persone le cui vicende non sono ancora state valutate da nessun magistrato e, in casi come questo, di arresti si occupa la magistratura che è sottoposta solo alla legge e che non deve "garanzie" a nessuno, neanche al ministro degli Interni.

Allora mi domando: ma il ministro Bonafede, ministro della Giustizia, quindi colui il quale dovrebbe far rientrare Salvini nei ranghi, non ha nulla da dire? Ha capito Bonafede cosa sta accadendo? Se non l'ha capito, qualcuno può essere così gentile da spiegarglielo?”. Insomma, il deponete le armi è ancora molto lontano.

