La sua omosessualità era palese sin da quando partecipò al Grande Fratello, ma quasi mai, Rocco Casalino, soprattutto dopo la sua ascesa politica come responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle, aveva mai osato tanto. In pubblico, in pieno giorno, come dovrebbe fare chiunque si ami e naturalmente tra gli occhi indiscreti della gente e (purtroppo) anche dei paparazzi. In effetti il M5S non si è mai opposto alle coppie omosessuali (anzi, ndr), anche se cambiò tristemente casacca durante la votazione sulla legge delle Unioni civili - si schierò contro la Cirinnà facendo quasi naufragare il duro lavoro durato anni - anche se adesso 'governa' il Paese a fianco di coloro che dichiarano apertamente che “le famiglie arcobaleno non esistono”. Insomma, l’amore non guarda in faccia a nessuno e quando c’è è giusto mostrarlo e condividerlo, in ogni sua forma. Ed eccolo, Rocco, fotografato da "Chi" sull'isola di Ponza insieme al fidanzato Marco. Il portavoce del premier Giuseppe Conte e capo comunicazione del Movimento 5 Stelle ha trascorso due giorni di completo relax e coccole con il compagno cubano presentato anche al presidente Sergio Mattarella il 2 giugno. (Continua dopo la foto)



Il suo fidanzato infatti da quattro anni è in Italia ed è arrivato nel nostro Paese, come racconta il Corriere per stare con Casalino. Il capo della Comunicazione M5s non ha nascosto la sua soddisfazione per la nascita del nuovo governo anche se rivela di essere preoccupato per il peso delle responsabilità: "Mi pare di avere il mondo sulle spalle, come Atlante. Ma ho cento vite e ricomincio. Ogni processo che ho fatto è stato come smontare il motore di un aereo, analizzare il fegato di una persona".

Al ricevimento del Quirinale era presente anche l’ex premier, Paolo Gentiloni che ha annunciato di volersi dedicare alle vacanze nella sua casa di Anzio tra qualche tramonto sul mare e un buon piatto di pesce. Insomma, Marco non è italiano, è evidentemente un extracomunitario (senza dubbio regolare) e la loro relazione è omosessuale. Due di quelle cose che probabilmente non piaceranno molto a chi critica spesso l’una e l’altra realtà, come ad esempio la Lega di Matteo Salvini (con relativo ministro).Marco tuttavia è cubano, non è di certo romeno e non “ha un odore agrodolce anche se si fa 10 docce” (come lui stesso ha dichiarato nell’intervista del 2004 rilasciata a Le Iene e “prontamente” commentata con un “era una scenetta, io sono un attore di teatro che interpreta personaggi” solo nel 2017, ovvero 13 anni dopo) quindi, almeno da quel punto di vista, la relazione promette più che bene. Si fa per scherzare, naturalmente.

Ti potrebbe anche interessare: “Che svolta!”. Rocco Casalino, dal GF al governo