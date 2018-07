“Salvini?”. Il parroco predica contro il ministro e in chiesa succede l’impensabile

In tanti in queste ore si stanno schierando contro il ministro degli Interni, nonché vicepremier, nonché quasi-premier a tutti gli effetti, Matteo Salvini. Da Rolling Stones – che sta cercando di riunire tutti gli artisti del belpaese – a tanti giornalisti della carta stampata, passando per milioni di persone, gente comune in tutta Italia. Tanti, tantissimi, coloro che stanno cercando di “opporsi” a quello che sembra un gioco al massacro iniziato dal leader del carroccio, ma se è vero che ci sono tanti individui che cercano di opporsi a un punto di vista e decisioni scellerate, c’è anche chi sostiene a spada tratta le decisioni di Salvini (in percentuale molto approssimativa, 2 ogni contestatore). L’ultimo – non in ordine di tempo, ma di popolarità – è un parroco che, nella messa domenicale, durante l'omelia, ha criticato pesantemente Matteo Salvini, citandolo con nome e cognome, per via della politica poco attenta ai valori cristiani che sta portando avanti chiudendo i porti alle navi delle ong che arrivano. Ha spiegato che i cristiani hanno il dovere di accogliere e portare a casa propria chi bussa in condizioni di difficoltà. (Continua dopo la foto)



Nella piccola chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro, in provincia di Teramo, ai confini tra Marche e Abruzzo, un gruppo di fedeli che era in vacanza, ha abbandonato per protesta la funzione domenicale delle 8,30. Don Federico Pompei, il parroco, non ha fatto una piega e ha continuato a predicare. A raccontare l'episodio è il quotidiano La Voce del Trentino che ha raccolto il malumore dei turisti che facevano parte di un viaggio organizzato da un circolo anziani locale, “La Ginestra”. Lo spunto per criticare il leader del Carroccio il parroco lo ha preso dalla donna rom che chiedeva l'elemosina davanti alla porta d'ingresso della chiesa.

Secondo il sacerdote la vera carità non consiste nel mettere una monetina nelle mani della donna rom, ma di portarla a casa propria, dandole il necessario per dormire e vivere. Don Federico di seguito ha aggiunto che Matteo Salvini sta lavorando male, visto che da cristiano dovrebbe accogliere i barconi pieni di migranti. “Una vergogna che un parroco faccia politica in una chiesa durante la santa Messa – spiega una delle turiste di Trento che ha abbandonato la chiesa insieme al marito – bastava che dicesse che bisogna aiutare il prossimo e basta, cosa centra fare il nome di Salvini?”. In serata ha risposto Matteo Salvini su Facebook.

“Messa contro Salvini, e a favore di mendicanti Rom e immigrati clandestini. Pare che alcuni fedeli siano rimasti contrariati. Anche a questo parroco invio, pur da peccatore, un abbraccio, ricordandogli che cerco solo di applicare un po' di buonsenso, quello che milioni di italiani mi chiedono”. Un clamore mediatico poi di poco conto: da quello che ha dichiarato il parroco, le persone che si sono alzate indignate sono state appena tre. Una proporzione “accettabile” tutto sommato.

