“Siete mer**”. Furia Salvini: con chi ce l’ha. Fa bene da ministro a parlare così?

Matteo Salvini avrà pure tanti difetti, ma di certo non sbaglia in termini di comunicazione e propaganda. Certo, forse adesso è fuori luogo lanciare slogan privi di senso come se fossimo ancora in campagna elettorale, ma dal momento che non ci sono fondi economici per mantenere tante delle promesse presenti nell’accordo del cambiamento siglato coi grillini, l’unica cosa che rimane ai politici al governo è usare la testa (senza soldi) e focalizzare l’opinione pubblica sui veri non-problemi dell’Italia, così da sviare su Reddito di cittadinanza e altro. Perché parliamoci chiaramente, i problemi del Belpaese non sono certo i migranti, o le Ong: bensì sono mancanza di riforme che adeguino la nostra nazione al pari delle altre potenze europee. È la mancanza di contrasto alla criminalità (organizzata e meno), all’evasione fiscale e alle leggi sul lavoro. Però su una cosa Salvini sta senza dubbio facendo bene: la propaganda contro la Mafia. Incalzato nei giorni scorsi da Saviano (considerato ultimamente uno dei pochi leader di Sinistra pur non essendolo), politici - e non - sulla mancanza della parola “mafia” nel "Contratto per il governo del cambiamento", ora il leder della Lega corregge il tiro e punta il dito – per la prima volta c’è da aggiungere – contro i boss della malavita. (Continua dopo la foto)



"Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24. "Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole del boss Totò Riina, che era solito ripetere che la mafia prolifera grazie alla politica, "è cambiato il tempo - replica Salvini - io ce la metterò tutta", ma anche sui beni confiscati alle mafie, rimarca, "bisogna essere più veloci e incisivi".

Il leader leghista non trattiene l'ennesima frecciata a Roberto Saviano, quando nel corso dell'intervista afferma: "La mafia non la combatti con i libri e i film, ma portandogli via anche le mutande". E ancora: "Per me la lotta alla mafia è ricordare i giudici Borsellino, Falcone e Livatino, quella è l'antimafia dei fatti". Questa mattina il ministro si è recato a Suvignano, nel Senese, per una visita a un'azienda agricola confiscata alla mafia. Il ministro si è concesso anche un bagno nella piscina della tenuta confiscata. "Doppio gusto", ha detto il titolare del Viminale che aveva chiesto un costume da bagno, e l'ha avuto di colore verde militare.

Intorno, fuori dalla piscina, fotografi e operatori televisivi. Su Facebook Salvini ha usato termini più coloriti per descrivere mafiosi e scafisti. "Mafiosi e scafisti, per me siete le stesse merde. Non so se un ministro possa dire merda. Deve essere chiaro che in Italia voi avete finito di fare affari, per voi la pacchia è finita". Un immagine controversa quella del ministro degli Interni in costume che si tuffa, solo, per propaganda e qualche flash dei fotografi. Ma che volete? È pur sempre l’uomo scelto dal popolo.

Ti potrebbe anche interessare: “Loro 4?”. La foto del giorno e la reazione di Matteo Salvini