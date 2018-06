I sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se il sondaggio EMG Acqua assegna lo scettro di primo partito al Movimento 5 Stelle, oggi una nuova rilevazione targata SWG rimescola le carte. Davanti a tutti, secondo quest’ultimo sondaggio realizzato per conto di La7 ci sarebbe, seppur per qualche decimale di differenza, la Lega di Matteo Salvini e non i pentastellati guidati da Luigi Di Maio. Ma vediamo i dettagli, con le percentuali dei partiti. Secondo SWG dunque la Lega guiderebbe con il 29,7% dei voti, tre decimali in più rispetto al Movimento 5 Stelle, che attualmente sarebbe al 29,4%. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Partito Democratico, dato al 18,8%, stagna. Forza Italia, all’8,4%, sarebbe davvero ai minimi termini. E infine non va bene nemmeno ai partiti minori delle due coalizioni: se Fratelli d’Italia limita i danni al 3,8%, +Europa di Emma Bonino sarebbe all’1,7%.Rispetto al precedente sondaggio SWG, le uniche forze politiche che crescono sono Lega, Movimento 5 Stelle e in minore misura Liberi e Uguali. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Partito Democratico non dà segnali di movimento, restando ancorato alla stessa percentuale negli ultimi venti giorni. Peggiorano invece i partiti minori delle coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra. Infine, una nota su chi a domanda dei sondaggisti non si è espresso: se il 19 giugno erano il 32,2% oggi sono esattamente un punto percentuale in meno, il 31,2%.

