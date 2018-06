“Occhio!”. Maria Elena Boschi, ecco dove (e con chi) l’hanno beccata. E a fare cosa

Per alcuni un semplice scherzo del destino, un incontro fortuito dietro il quale è stato il caso a giocare un ruolo chiave. Per altri qualcosa di più, forse addirittura i primi passi di un'intesa che potrebbe andarsi a perfezionare nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro un dettaglio che ha fatto discutere e che sta facendo il giro dei social in queste ore. Protagonista dell'indiscrezione a sorpresa lei, Maria Elena Boschi, ex ministro che negli ultimi mesi era un po' sparita dai radar e che a quanto pare ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in un albergo rinomato di Merano, quell'Hotel Palace gestito da Henri Chenot, il celebre "mago" delle diete per i vip. Secondo quanto riporta il quotidiano Alto Adige, nella struttura però era ospite in contemporanea un altro personaggio il cui nome non è affatto sconosciuto, anzi: il leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. Ufficialmente, entrambi si stavano semplicemente dedicando a cure e riposo per un breve periodo. (Continua a leggere dopo la foto)



L'albergo, come riporta Il Fatto Quotidiano, vanta una storia ultracentenaria, ed è apprezzato da star e politici non solo per il programma per rimettere in sesto il proprio corpo, ma anche per la massima riservatezza che viene garantito dallo staff. Al Palace, infatti, i paparazzi si appostano inutilmente. In passato ospite fisso era stato Giulio Andreotti, prima dell'arrivo di Chenot, francese di origini catalane che oggi ha 75 anni, che lo ha trasformato in un ritrovo vip. (Continua a leggere dopo la foto)

Riservatezza che, però, stavolta è stata tradita lasciando filtrare la clamorosa indiscrezione. Berlusconi è ormai da anni un habitué dell'hotel, dove era stato anche lo scorso settembre per prendersi qualche giorno di pausa dalla campagna elettorale. Anche il presidente della Lazio Claudio Lotito è attualmente ospite della struttura. Per la Boschi, invece, si tratterebbe della prima volta in assoluto. La presenza in contemporanea dell'ex cavaliere ha però scatenato la fantasia della stampa. (Continua a leggere dopo la foto)

Nelle scorse settimane, infatti, Augusto Minzolini aveva già paventato l'ipotesi che voleva i renziani pronti a fare un nuovo partito ereditando tutta la parte di Forza Italia che non intende seguire Matteo Salvini. Pronti a passare in un nuovo partito guidato dall'ex segretario – raccontavano i retroscena – sarebbero già in molti, a partire da Renato Brunetta e soprattutto Paolo Romani, che ha fortissimi legami con Luca Lotti e la stessa Boschi. Ecco, allora, che l'incontro in hotel potrebbe avere un significato ben preciso.

