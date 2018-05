Politica italiana, presidente della provincia dell'Aquila dal 2004 al 2010, membro del Parlamento della Repubblica Italiana dal 2013, ex senatrice del Partito democratico e, dopo le elezioni del 4 marzo del 2018, deputata. Da pochi mesi il suo nome è tornato alla ribalta. Merito del fidanzato, Simone Coccia Colaiuta, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Classe 1960, Stefania Pezzopane è originaria de L'Aquila, dov'è nata il 4 gennaio. Terza di quattro figli, il papà è un imprenditore edile, ha sempre avuto la passione per il mondo della politica. La maggior parte della sua infanzia e adolescenza, però, Stefania l'ha trascorsa a Onna, piccolo borgo abruzzese, dove dopo aver conseguito il diploma di maturità classica ha deciso di assecondare la sua passione per la politica e così è entrata a far parte della Federazione Giovanile Comunista Italiana, a cui ha preso parte dal 1985 al 1989. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli importanti: assessore all'urbanistica, ai beni ambientali, ai parchi naturali e alla cultura, vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presidente della Regione Abruzzo, assessore comunale all'Aquila.Venne quindi eletta al Senato della Repubblica Italiana come capolista del Partito democratico in Abruzzo. Ma è stata anche eletta vicepresidente della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a Palazzo Madama. (Continua a leggere dopo la foto)



Stefania si è ricandidata alle elezioni politiche 2018, venendo eletta alla Camera dei deputati come capolista del collegio plurinominale L’Aquila-Teramo. Successivamente è stata anche nominata nell’ufficio di presidenza del Partito democratico. Nel 2014 Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono fidanzati. Sfidando le convenzioni sociali, la Pezzopane ha scelto un uomo più giovane per starle accanto, uno spogliarellista che ha preso parte anche al concorso di Mister Italia. ''Io all'inizio ne avevo un po' timore per la differenza di età di 24 anni e per la differenza di appartenenze. Io faccio politica da quando avevo 15 anni, lui invece è impegnato nello spettacolo con 61 tatuaggi mentre io non ho l'ombra di una linea. Indubbiamente avvertivo che c'era un qualcosa tra noi… Ma l'esposizione non l'abbiamo cercata, siamo stati fotografati malevolmente sin dal primo caffè all'Aquila. E io non potevo per calcoli politici nascondermi", aveva raccontato la deputata a Monica Setta durante l'incontro ''Quello che le donne (non) dicono''.

Un amore criticato e ostacolato. Ma Stefania non si è mai abbattuta e, anzi, alle offese sui social sulla differenza di altezza (lei è alta un metro e 48 centimetri - per circa 60 chili di peso - mentre Simone 1,83) e di età (i due hanno 24 anni di differenza), circa tre anni fa, lei ha risposto così, senza peli sulla lingua: "Persone fallite, ignoranti ed infelici scrivono di me... NANA. Lo fanno con odio e disprezzo. Li informo però che mi lasciano del tutto indifferente. E che fanno del male solo a se stessi. Quando li leggo mi sento ancor più un gigante. Anzi una GIGANTE. La mia forza è proprio nella mia piccolezza". Stefania Pezzopane fa coppia con Simone da circa quattro anni, ma è stata sposata con Fulvio Angelini. I due si sono conosciuti ai tempi del liceo e il loro amore si è consumato a ridosso del 2009, un anno che la deputata ricorda molto bene visto che è stato quello terremoto de L'Aquila, periodo in cui lei rivestiva il ruolo di presidente della Regione (memorabili furono le foto in mezzo alle macerie insieme all'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama). Dall'uomo, Stefania ha avuto una figlia, Caterina.

