Se Trump ha vinto, oramai sembra quasi scontato dirlo, è per aver insabbiato e “spalato” (ogni riferimento è puramente casuale) informazioni che invece in campagna elettorale avrebbero dovuto essere divulgate o, al contrario, censurate. E invece, come nei migliori film di spionaggio, colui che nei primi minuti della pellicola riesce negli intenti più discutibili, alla fine viene smascherato da quello stesso sistema che in un primo momento sembrava essergli una spalla affidabile. Parliamo del 45º presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump e del mondo dell’informazione che sin dai primi momenti della campagna elettorale, non ha fatto altro che amplificare tutte quelle notizie-scandalo che solo in un secondo momento e a campagna praticamente finita, si sono rivelati degli enormi buchi nell’acqua. Basti pensare a quel magnifico guazzabuglio delle mail di Hilary Clinton, dapprima uno scandalo enorme, poco dopo classificato come un errore di certo non della candidata ma di responsabilità federale. Per non parlare poi degli scandali privati di Trump, che solo grazie alla potenza dei quattrini sono rimasti al proprio posto, lontano dai microfoni dei più grandi network statunitensi. Ora però che la campagna è finita è tempo che questi scandali vengano a galla (e anche qui ogni riferimento è puramente casuale). (Continua dopo la foto)



Secondo una recente inchiesta infatti, otto mesi prima dei 150 mila dollari ad una ex coniglietta di Playboy, America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui editore è amico di Trump - pagò 30 mila dollari a Dino Sajudin, ex portiere di un palazzo del tycoon a New York, per i diritti sulle voci che aveva sentito sulla vita sessuale di Trump, compreso un figlio illegittimo da un'impiegata della Trump World Tower. Lo riferisce l'Ap. Come con l'ex modella di Playboy, Karem McDougal, l'Enquirer firmò con l'ex usciere un contratto che gli impediva di parlare pubblicamente di una storia che avrebbe potuto danneggiare la campagna presidenziale di Trump. Il tabloid acquistò così i diritti, 'in perpetuo', sui rumor che Sajudin aveva sentito, stabilendo una penalità di un milione di dollari se avesse rivelato le voci o le condizioni dell'accordo. (Continua dopo le foto)





L'Ap ha confermato i dettagli del pagamento esaminando il contratto confidenziale e intervistando decine di dipendenti ed ex dipendenti dell'Enquirer e di American Media. Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump i cui uffici sono stati perquisiti dalla procura di New York su segnalazione del procuratore speciale Robert Mueller, ha riconosciuto con l'Ap che aveva discusso la storia di Sajudin con il giornale quando il tabloid ci stava lavorando ma come portavoce di Trump, negando di aver saputo qualcosa prima sul pagamento dell'Enquirer all'ex portiere. Il parallelo tra gli accordi con l'ex coniglietta di Playboy e l'ex usciere solleva nuovi interrogativi sul ruolo che l'Enquirer e Cohen potrebbero aver giocato nel proteggere l'immagine del tycoon nella campagna elettorale.

