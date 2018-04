Non è passato in sordina il duro scontro tra Massimo Giletti e l’ex deputato del Popolo della libertà, Italo Bocchino, in collegamento telefonico con lo studio di Non è L’Arena (La7). Si parla di vitalizi, Bocchino però si lancia in un paragone (quantomeno azzardato, ndr) tra i soldi percepiti da parlamentare e i compensi del conduttore: “Vorrei venire in trasmissione la prossima settimana se possibile – dice Bocchino - con tutte le mie buste paga di quando ho fatto il parlamentare e quindi ho incassato soldi dei contribuenti […] e vorrei che tu venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più”. Massimo Giletti però non ci sta e risponde al suo interlocutore a tono con frasi indirizzate anche ad altri suoi colleghi. Non è difficile infatti cogliere dei riferimenti a Fabio Fazio: “Io faccio il tuo lavoro? Faccio il politico? Guarda che io alla Rai ho reso molto ma molto di più. Vadano a chiedere agli altri che pigliavano i milioni di euro e si son fatti fare anche le società di produzione, tanto per essere chiari […]”. (Continua dopo la foto)

"Tu fai il politico, io faccio il conduttore. Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall'azienda pubblica, ma l'azienda pubblica nei miei programmi pigliava fior di milioni di euro di pubblicità. Vallo a chiedere ai grandi nomi che venivano pagati milioni di euro".

La rabbia del conduttore è ben visibile sul suo volto, tanto che Italo Bocchino non esita a commentare: "Massimo, hai la bava alla bocca". Una ferita aperta quella di Giletti quando si parla di Rai che non prende bene una critica che di "reale" ha ben poco. "Le due carriere sono agli antipodi", rincara Giletti che fa notare all'ex politico di centro destra che non è pensabile paragonare un professionista da un politico. "Forse Bocchino avrebbe fatto bene a restare seduto sul divano e guardare il programma di Giletti da casa, magari senza intervenire", commenta qualcuno.

