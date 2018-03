"Questo è stalking!", esordisce con queste parole Matteo Renzi intercettato da Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il dimissionario segretario del Partito democratico ha deciso di 'abbandonare' la politica e tornare a un vecchio amore: il tennis. E così, mentre persistono molti punti interrogati sul governo che nascerà, Matteo Renzi si rilassa riprendendo in mano la racchetta e andando a scaricare un po' di tensione. Tuta viola che somiglia a una vestaglia, zaino in spalla e frecciatina pronta: ''Dai, lasciatemi andare. Ormai sono fuori da tutto'', ha detto prima di varcare la soglia del circolo. Era stato lo stesso segretario a pubblicare una foto sui social. Lo scatto postato sul suo account Instagram mostrava un campo da tennis e una racchetta con tanto di didascalia: ''Ricominciamo dai fondamentali #tennis'' ed emoticon con il sorriso. Il post aveva incassato quasi diecimila like e tantissimi commenti da parte dei suoi follower. E per quanto riguarda i ''fondamentali'', aveva fatto notizia il commento di Stefano Cobolli (è stato n. 236 ATP nel 2003), maestro di tennis dell'ex premier Matteo Renzi al circolo Canottieri Aniene di Roma in un intervento di una manciata di minuti a ''Un giorno da pecora'', classica trasmissione pomeridiana di Rai Radio Uno. (Continua a leggere dopo la foto)

''Come è Renzi in campo? Insomma, c'è tanto da lavorare'', ha risposto Cobolli ridendo. ''Non ha molta pazienza e tende a sparacchiare parecchio, però devo dire che ha molta passione e si diverte molto''. Le dimissioni (vere o presunte) da segretario del PD hanno liberato un po' di tempo nella sua agenda e l'ex premier ha deciso di sfruttare anche per dare una ripassata a quei fondamentali spesso derisi dagli esperti del settore. La passione di Matteo Renzi per il tennis è nota fin dai tempi in cui era sindaco della Città di Firenze, quando capitava spesso che lo pizzicassero sui campi della città, e sembra rifiorita nelle ultime settimane. ''L'altro giorno – ha detto il maestro – abbiamo svolto un lavoro di regolarità, altrimenti ci trovavamo sempre fermi a raccogliere le palline. Renzi tende a eseguire il colpo in maniera un po' troppo violenta rispetto alle sue qualità tecniche, e così facendo finisce per commettere tanti errori. Deve ancora capire bene che c'è la rete e ci sono le righe''. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma torniamo alla 'pizzicata' di Piazza Pulita. Nella puntata in programma su La7 stasera alle 21.10, andrà in inda il servizio su Renzi ma si cercherà anche di rispondere alla domanda che molti si pongono in queste ore: l'Italia riuscirà ad avere un governo? Ospiti di Corrado Formigli, il dem Ettore Rosato (PD) il direttore di HuffPost Lucia Annunziata, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, i giornalisti Silvia Truzzi e Antonio Caprarica, il professor Gianfranco Pasquino; il professor Paolo Becchi e Stefano Massini.

