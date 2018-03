Antonio Tajani: età, moglie e figli. La vita privata e la carriera del presidente

Antonio Tajani ha 64 anni ed è nato a Roma, è stato ufficiale dell’aeronautica militare e membro del Partito Monarchico. Ha lavorato come giornalista e inviato per Radio Rai e per Il Giornale di Montanelli. Nel 1994 venne scelto da Silvio Berlusconi come portavoce del suo primo governo. Nello stesso anno fu eletto per la prima volta al Parlamento europeo. Il gennaio del 2017 Tajani era stato eletto presidente del Parlamento europeo al quarto scrutinio con 351 voti, battendo il candidato del Partito Socialista Europeo (PSE) Gianni Pittella che ha ottenuto 282 voti. Tajani, che era il candidato del Partito Popolare Europeo, è un politico esperto dei meccanismi istituzionali europei e dei suoi equilibri: è stato eletto quattro volte al Parlamento ed è stato Commissario europeo tra il 2008 e il 2014. È apprezzato per i suoi modi affabili e la sua capacità di stringere buoni rapporti con gli altri parlamentari, ma è anche criticato per la sua mancanza di carisma, per la sua vicinanza a Silvio Berlusconi e a molte lobby. Tajani è stato anche criticato per le posizioni avute in passato sulle unioni tra persone dello stesso sesso. Nel 1996 fu autore di un’interrogazione parlamentare in cui scriveva che i figli di genitori omosessuali subiscono “gravi problemi psicologici e di inserimento nella società”. Negli ambienti delle istituzioni europee Tajani è comunque stimato da tempo, anche per via dei suoi diversi incarichi alla Commissione. Per la maggior parte del tempo l’incarico di presidente del Parlamento Europeo è soprattutto di rappresentanza, visto che gli europarlamentari si radunano in seduta plenaria solamente una volta al mese. (Continua dopo la foto)

In teoria prevede di “rappresentare il Parlamento nelle sue relazioni internazionali, e compiere visite ufficiali all’interno e al di fuori dell’Unione”. In pratica significa diventare il volto delle istituzioni europee: Tajani incontra a cadenza settimanale i più importanti leader mondiali, tiene con loro conferenze stampa congiunte, stringe loro le mani e viene trattato come un capo di stato. Il suo predecessore Martin Schulz ha sfruttato questa visibilità per candidarsi a cancelliere della Germania, sfidando Angela Merkel. Tornando spesso in Italia sia per eventi politici sia di rappresentanza, Tajani nei mesi scorsi aveva ulteriormente alimentato le voci sulle sue ambizioni. Parla fluentemente l’inglese, il francese e lo spagnolo – lingue che a volte alterna anche nello stesso discorso – ed è in confidenza con decine di politici e funzionari europei. Sul Foglio Marianna Rizzini ha raccontato che negli anni Tajani si è anche costruito “una fama ibrida di conservatore con punte di progressismo”. (Continua dopo le foto e il video)

Più di recente, in qualità di presidente di un’istituzione europea, ha sostenuto posizioni inusuali per un leader del centrodestra italiano come la parità di genere, la lotta al cambiamento climatico – “non è una favola, ma una dura realtà che riguarda la vita delle persone” – e ha mantenuto un approccio piuttosto aperto sull’immigrazione. La carriera del politico romano è lunga e su di lui si sa molto (per non dire moltissimo). Meno conosciuta, invece, è la moglie Brunella Tajani, 60 anni che di professione faceva l’insegnante di educazione fisica. Insieme hanno due figli. I due si sono incontrati in una comitiva di amici. Secondo quanto ha raccontato Brunella, è stato lui a farsi avanti: “Mi ha baciato la mano. Quello è stato il primo passo verso il fidanzamento”. Poi il desiderio della donna: “Antonio è un uomo tutto d’un pezzo, difficilmente si lascia andare. Ma il mio sogno nel cassetto, ora che i figli sono grandi, è portarlo una sera a ballare in discoteca, come ai vecchi tempi”.

Luigi Di Maio: età e altezza, curriculum, fidanzata. Tutto sul leader del Movimento 5 Stelle

Matteo Salvini: età, altezza, peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia, poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta: tutte le curiosità sul leader della Lega