Matteo Salvini: età, altezza, peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia, poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta: tutte le curiosità sul leader della Lega

Matteo Salvini è un giornalista e politico italiano. Deputato ed europarlamentare, dal dicembre 2013 è segretario federale della Lega Nord. Nato a Milano il 9 marzo del 1973, fin dall'infanzia Matteo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della televisione tanto da partecipare, a soli dodici anni, al programma Doppio Slaom (1985) condotto su Canale Cinque da Corrado Tedeschi. Dopo aver studiato al liceo classico Manzoni ottiene il diploma nel 1992 e si iscrive all'università senza però riuscire a conseguire la laurea. Nel frattempo lavora consegnando pizze a domicilio e, poco dopo, al "Burghy" della Galleria Vittorio Emanuele per pagarsi gli studi e le vacanze. Nel 1993 viene eletto consigliere comunale di Milano, mentre l'anno successivo diventa responsabile cittadino del Movimento Giovani Padani. Mantiene la carica fino al 1997, anno in cui è capolista nelle elezioni per il Parlamento della Padania. Nel 2003, quando è consigliere comunale, sposa Fabrizia Ieluzzi, quando lei – già incinta di Federico, primogenito del leader leghista – era una giornalista radiofonica in carriera con la passione per la politica, simpatizzante per Forza Italia, e lui un semplice consigliere comunale milanese. (Continua a leggere dopo la foto)

Il matrimonio è durato a malapena due anni, seguito subito dopo dalla lunga relazione tra Salvini e la sua compagna storica Giulia Martinelli, madre della secondogenita Mirta. Poi, nel 2015, è arrivata Elisa Isoardi. La relazione tra i due - nonostante un servizio fotografico che mostrava la conduttrice intenta a baciare un altro uomo - prosegue a gonfie vele. Proprio sulla relazione con la Isoardi, Fabrizia Ieluzzi aveva speso parole molto dure: ''Da ex moglie, quindi vale doppio, posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Lei è una militante della Lega, sono cresciuti insieme; anzi, posso dire che lui l'amava da quando erano pistolini, c'era anche prima di me''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Lei è nel suo cuore, non la levi nemmeno con lo scalpello. Ti pare che bastano due tette che camminano per riuscirci? Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme. Una cosa del genere, - aveva sentenziato - nell'economia di una vita insieme, si supera''. Mentre in un primo momento Matteo Salvini cercava di tenere la sua nuova relazione lontana dai riflettori, oggi la nuova coppia appare spesso in pubblico senza troppi problemi. Nel 2013 Salvini si candida come nuovo segretario della Lega, al posto di Roberto Maroni (che pure lo sostiene): le elezioni primarie del partito vanno in scena il 7 dicembre e lo incoronano nuovo segretario grazie all'82 % dei voti (più di 8mila preferenze in totale); l'altro candidato Umberto Bossi è ampiamente battuto.

“Un saluto dallo splendido lago di Garda!”. Matteo Salvini scrive la parola fine sulla crisi tra lui e Elisa Isoardi. Nel selfie pubblicato, però, è impossibile non notare una vistosa cicatrice sulla fronte. Cosa ha fatto il leader della Lega e come stanno le cose con la sua bella