L’anno è appena iniziato e siamo tutti speranzosi. Un nuovo anno che inizia è un nuovo capitolo della nostra vita e siamo carichi e desiderosi che sia migliore di quelli già vissuti. Ma come andranno veramente le cose? Quali saranno i segni più fortunati? A chi andrà veramente bene? Può sembrare una sciocchezza, ma la posizione dei pianeti può darci veramente una risposta. Ecco perché l’oroscopo ha un peso… Per esempio sapete cosa dice Branko? “Il 2018 ci vuole più responsabili e sicuramente più saggi, con una grande attenzione per la famiglia e i bambini. Saturno in Capricorno, segno associato all’elemento Terra e simbolo dei grandi poteri ci spinge a lavorare con impegno. La congiunzione con Plutone, che si ripresenta dopo 250 anni è delicata’’. Secondo l’astrologo, il 2018 “non è un anno per giovani, che dovranno andare lontano per realizzare i loro sogni. Le stelle richiedono una preparazione e una saggezza che si ritrovano negli over 50”. Ma quali saranno i segni favoriti? Chi troverà l’amore? Chi cambierà lavoro? Chi troverà il coraggio di mollare tutto e inseguire una volta per tutte i propri desideri più profondi? Continua a leggere dopo la foto

. Per l’Ariete l’anno inizia subito con le difficoltà. Il motivo? Saturno che, da Natale, ha iniziato il suo transito che terminerà nel 2020. Ma che rappresenta la presenza di Saturno? È un’azione planetaria che spinge ad analizzare le scelte del passato e rende più saggi e maturi. Ciò che vi accadrà quest’anno sarà fondamentale per il futuro. Per sopportare Saturno in Capricorno, però, l’Ariete ha un alleato: il sole, sinonimo di amore, generosità e armonia con la Terra. Tramonta e sorge ogni giorno, sempre pronto a donare luce e vita.. Le stelle viaggiano veloci e daranno scosse positive al Toro. Venere, invece, non favorirà questo segno, ma lo sprona ad agire in modo più deciso e passionale. Chi vi porterà fortuna? Urano. Non ve lo ricordate, vero? Ovvio, l’ultimo transito risale al periodo dal 1935 al 1942. Cosa c’è di positivo: inizierete finalmente a cambiare (in meglio). I cambiamenti saranno talmente tanti che, alla fine dell’anno sarete piuttosto confusi.

Gemelli. Anno davvero interessante per i Gemelli. Da tutti i punti di vista, specialmente quello umano e quello lavorativo. Merito della Luna che vi accompagna e sostiene gli affetti, l’amore e la famiglia. Giove in Scorpione e Saturno in Capricorno saranno i vostri assi nella manica. Il segno che però vi porterà fortuna è Marte dal quale assorbirete tutte le energie. Sarà una danza passionale che culminerà in agosto. La parola d’ordine, invece, è cambiamento. Non abbiatene paura.

Cancro. Saturno è in opposizione e Marte non è proprio vostro amico, ma il 2018 è un anno di rivoluzione. Dove rivoluzione va letta come riscossa e felicità. Giove vi aiuta e fa filare liscio l’amore. La Luna vi porta fortuna e vi fa iniziare l’anno con delle notizie felici (che arrivano da lontano) e tanta buona energia. Con la Luna favorevole fate sempre la scelta giusta e avete lo spirito positivo giusto per affrontare ogni sfida. Bomba.

Leone. Dal successo stellare al bisogno di fermarsi. Così è l’anno del Leone in balia di Saturno che esalta le vostre capacità d’iniziativa. Mercurio vi porta fortuna visto che rende speciale il lavoro e aiuta a livello finanziario. L’amore? Non male. Considera che ti sentirai di nuovo un fanciullo…

Vergine. Anno meraviglioso pieno di luce, successo e fortuna. Tutti gli astri si appllicano per far sì che il tuo anno sia mitico. Saturno è in Capricorno (significa amore per voi), Marte e Venere ti proteggono e tutto va alla grande. Avrete problemi, come è normale, cercate di affrontarli con energia. Urano vi porta fortuna e fa la differenza. Elettrico, imprevedibile, portatore di cambiamenti radicali e improvvisi, sarà il prezioso talismano anche nei prossimi anni. In estate tutto vi risulterà più chiaro. Continua a leggere dopo le foto

Bilancia. Venere è fredda e la Luna è aggressiva, il che significa che in famiglia ci saranno delle tensioni. L’anno inizia così. Ma non tutto è perduto perché, nel 2018, grazie alle vostre esperienze del passato, riuscirete a ottenere dei grandi risultati. Nettuno, che è il pianeta dell’inconscio, vi porta fortuna. Significa che sarete in grado di tirare fuori dal profondo le caratteristiche più belle: idealismo, arte, compassione, umanità universale. Preparatevi ad amore folle e colpi di scena.

Scorpione. Iniziate l’anno con la Luna piena, che non è altro che un poderoso inno all’amore. Saturno in Capricorno ti ricorda gli errori che hai fatto in passato ma ti aiuta anche ad andare oltre. E infatti è proprio Saturno il vostro astro porta fortuna che vi regala un anno pieno di occasioni irripetibili. Per esempio? Opportunità per migliorare l’ambito del lavoro e degli affari. Non solo: infonde anche saggezza e nuovi valori. In combinazione con Giove fino a novembre.

Sagittario. Nuovo anno, nuova vita. Finalmente, dopo le soste obbligate da Saturno, puoi ripartire e affrontare scelte decisive. Mercurio accende l’intelligenza e le vostri doti dialettiche. E vi porta fortuna. Ritroverete entusiasmo, ma attenti a non essere irrequieti.

Capricorno. Sei la star dello zodiaco grazie al transito di Saturno nel tuo segno (l’ultimo risale a febbraio del 1991). Non vi molla fino al 2020 e ve ne accorgete. Avete anche Plutone nel vostro cielo, quindi si verifica un incontro planetario mai sperimentato prima. Saturno, il saggio pianeta del tempo, vostro governatore, vi porta fortuna e vi fa vivere un anno a dir poco illuminante. La sfera del successo vi favorisce.

Acquario. Emozioni, novità, entusiasmo: tante le sfaccettature del 2018 che inizia come piace a voi, pieno di sfide. E’ una stagione con Giove guerriero praticamente fino a fine novembre, ovvero è un anno di grandi combattimenti. L’amore finisce in un groviglio di intense emozioni. Urano vi porta fortuna. Guadagna il primo posto quale astro che eserciterà il migliore influsso sul vostro spirito e sulla vostra vita. Se non amate più qualcosa, sarà lui a convincervi a cambiare.

Pesci. Iniziate con la Luna piena in Cancro e questo significa che l’anno è memorabile. Finalmente avete quelle opportunità che vi sono state negate negli ultimi tre anni con Saturno contro. Questo meraviglioso e indimenticabile 2018 vi farà andare indietro negli anni, andando alla ricerca del tempo perduto. Nettuno, il governatore dei Pesci e degli oceani, vi porta fortuna. I giovani potranno crearsi un futuro da protagonisti, mentre chi è più in là con gli anni vivrà una seconda giovinezza. Tenete a bada l’impulsività.

