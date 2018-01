Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

In tanti non aspettavano altro: parliamo dell’annuale, attesissimo, oroscopo di Paolo Fox. Nel corso della puntata di Affari Tuoi del primo gennaio, il seguitissimo astrologo ha rivelato quali segni vivranno un 2018 al top e quali dovranno mordere il freno in attesa di tempi migliori. Durate la trasmissione l’esperto ha illustrato anche dei grafici per mostrare l’andamento della salute, del lavoro e dell’amore. Entrando nel dettaglio per l’Ariete sarà un inizio d’anno faticoso, nonostante si sia finalmente liberato di Saturno. Sarà un periodo di incertezze in campo sentimentale e professionale con alcune delicate situazioni da rivalutare. Con la primavera maturerà il desiderio di cambiamento ma la svolta vera e propria maturerà nel mese di luglio grazie agli influssi positivi di Urano. La seconda parte dell’anno sarà caratterizzata da grandi successi ed importanti novità nelle relazioni interpersonali e nel lavoro. Il Toro vivrà un anno in crescendo e da maggio troverà nuovi stimoli grazie ad Urano. I nati sotto questo segno saranno portati a rivoluzionare il loro modo di agire. Una svolta che potrebbe comportare nuove importanti opportunità lavorative tra aprile e giugno. Nell’ultima parte dell’anno bisognerà prestare attenzione agli acquisti mentre con la primavera si potrebbe risvegliare intense passioni. Per Paolo Fox non c’è dubbio: sarà l’anno della Vergine. Il segno dei Gemelli si è liberato di Saturno contro e dovrebbe faticare meno a sviluppare determinati progetti. In tal senso sarà fondamentale aprirsi a nuove collaborazioni per raccogliere i frutti di quanto seminato in primavera. In questo periodo dell’anno non mancheranno le soddisfazioni in ambito professionale. (Continua dopo la foto)

I nati sotto il segno del Leone vivranno il momento migliore in autunno quando potranno contare sul sostegno di Giove. Non mancheranno liete novelle in ambito professionale tra luglio e settembre. Fox non ha dubbi il 2018 sarà l’anno della Vergine grazie a Saturno favorevole ed al sostegno di Giove e di Urano dal mese di maggio. Per i liberi professionisti potrebbero aprirsi importanti prospettive lavorative con la primavera e fino al mese di settembre. In ogni caso bisognerà preparare il terreno sin dall’inizio dell’anno per farsi trovare pronti al momento opportuno. In amore sarà un anno importante per chi intende sposarsi e per chi sogna di diventare genitore. La Bilancia vivrà una prima parte del 2018 nel segno della riflessione. La scelta degli ‘alleati’ sarà fondamentale per risolvere alcune vicende spinose. Per i single arriveranno buone notizie in campo sentimentale nella seconda parte dell’anno. Lo Scorpione è l’altro segno sul ‘podio’ del nuovo anno. La svolta arriverà dopo aver superato un piccolo momento di impasse a febbraio. Il sostegno di Giove e Urano contro determineranno una svolta in ambito occupazionale con la chiusura di un’esperienza deludente e con nuove importanti prospettive in arrivo con la bella stagione. (Continua dopo le foto)

Il Sagittario potrà contare sull’influsso positivo di Giove da ottobre ma alcuni effetti benefici saranno percepiti fin dai mesi precedenti. In amore la svolta maturerà ad agosto dopo le problematiche di inizio anno. Per i single ci sono buone possibilità di trovare l’anima gemella entro la fine dell’anno. Per il noto astrologo il Capricorno è il re dell’oroscopo 2018. Già da metà gennaio le stelle sorrideranno ai nati sotto questo segno con successi sia in ambito lavorativo che nell’amore. I mesi che vanno da maggio a luglio regaleranno intense emozioni con la Dea Bendata che potrebbe essere meno generosa a marzo ed a dicembre. Sarà un anno in salita per l’Acquario che dovrà prestare attenzioni agli investimenti in considerazioni degli scarsi guadagni a fronte di grandi sacrifici lavorativi. In amore i primi mesi dell’anno saranno tormentati. In tal senso bisognerà attendere l’arrivo della bella stagione per vivere una fase top in ambito sentimentale. L’anno dovrebbe potrebbe chiudersi nel migliore dei modi grazie ad un colpo di fortuna. Saturno e Giove daranno la spinta giusta ai nati sotto il segno dei Pesci. Giugno e luglio saranno i mesi migliori ma ci sono buone possibilità di conseguire risultati importanti già ad aprile. Siete pronti adesso ad affrontare il nuovo anno?

