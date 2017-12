Eccoci, il 2018 è vicinissimo e noi vogliamo sapere come andrà. Siamo felici di salutare il 2017 e siamo cariche per affrontare, come una pagina bianca, l’anno nuovo. Ma come andrà? Il lavoro sarà stressante come quest’anno? E la salute? Ne avremo? Troveremo l’amore o riusciremo a mantenerci stretti quello che abbiamo già? L’oroscopo può aiutarci a scoprire tutto ciò che vogliamo sapere. Ma oggi c soffermeremo un argomento in particolare: il sesso. Ne faremo tanto? Con chi? Saremo felici? Calma, calma, stiamo per scoprire tutto quanto. Ovviamente l’anno non sarà fortunato a livello sessuale solo per certi segni, ma lo sarà un po’ per tutti. Cambieranno i periodi dell’anno. Quindi, se all’Ariete andrà bene tra gennaio e marzo, al cancro andrà bene d’estate. Ma non facciamo passi più lunghi della gamba e andiamo con ordine. Quali saranno i segni più fortunati a letto tra gennaio e marzo 2018? I favoriti tra le lenzuola nei primi mesi dell'anno saranno il Capricorno, l’Acquario, i Pesci e l’Ariete. In particolare, a fare faville nella prima metà di gennaio sarà il Capricorno grazie a Venere che scalderà questo segno che in generale è gelido. Continua a leggere dopo la foto

La seconda metà di gennaio, fino ai primi dieci giorni di febbraio, vedranno invece furoreggiare il segno dell'Acquario, che si scoprirà più selvaggio e disinibito. Fino alla metà di marzo, toccherà ai Pesci che avranno avventure appassionanti a non finire. I segni più fortunati a livello sessuale tra aprile e luglio saranno il Toro, i Gemelli, il Cancro e il Leone. Il Toro, ad aprile, tirerà fuori tutta la sua passione e si divertirà parecchio. A maggio, invece, toccherà ai Gemelli che, perennemente eccitati, si troveranno continuamente a vivere situazioni stimolanti sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Da maggio fino a metà giugno, il più scatenato a letto sarà il Leone che farà strage di cuori e innumerevoli conquiste. La passione sarà fin troppa e il Leone, a un certo punto, dovrà mettersi in testa l’idea di darsi una regolata.

Da agosto a dicembre, invece, quelli che si divertiranno di più a letto sono Vergine, Bilancia e Scorpione. La Vergine sarà la regina delle lenzuola nel mese di luglio. Sarà il caldo, ma la temperatura sotto le lenzuola sarà bollente. E addio razionalità. Ad agosto e novembre, invece, a fare furore sarà la Bilancia che, mai come in quei due mesi, sarà completamente disinibita e libera da pensieri. Poi toccherà allo Scorpione che, a settembre e a dicembre, si concederà delle sessioni sessuali indimenticabili. Il bello? Lo Scorpione si annoia subito quindi vorrà sperimentare, sperimentare, sperimentare…

