Non doveva succedere. “Ma purtroppo è successo”. Al Bano e Romina, la notizia choc

Sembrava essere un periodo davvero d'oro per Al Bano e Romina, tornati a esibirsi insieme e secondo diverse testate di gossip, forse, anche a ritrovare un'intimità perduta e ora nuovamente a portata di mano, dopo la separazione del cantante da Loredana Lecciso che aveva subito scatenato la fantasia dei fan. Eppure proprio in queste ore i due sono stati protagonisti di un episodio decisamente spiacevole, raccontato ai fan attraverso i social network. "Siamo costernati": così Al Bano e Romina hanno annunciato in un video su Instagram l'annullamento dell'attesissimo concerto di Rimini, in programma giovedì 26 luglio, che li avrebbe visti tornare a calcare il palco uno al fianco dell'altra.. Dietro al forfait un raggiro da parte dell'organizzazione, come spiega la coppia sul social: "Nessuno è stato pagato. Compreso il service per l'impianto del suono. Alle otto avrebbero staccato l'impianto e senza impianto un cantante non può cantare. Anche con la buona volontà di accontentare il pubblico cantando gratis". (Continua a leggere dopo la foto)

Un imbroglio non solo sgradevole (non tanto per Al Bano e Romina, pure molto dispiaciuti, ma soprattutto per i fan), ma anche dispendioso: "A noi rimangono i costi dei musicisti, tecnici, service luci, viaggi e alberghi per tutto il gruppo di 25 persone - scrive Romina - Il dott. Andrea Gnassi, sindaco del comune di Rimini, di sua spontanea volontà è stato generoso nell'offrire a me e Al Bano l'alloggio del Grand Hotel". Tanti gli utenti che hanno commentato sorpresi l'accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Grande amarezza, insomma, per la coppia, che assicura di voler recuperare presto il concerto. "Un signore ha organizzato una serie di spettacoli, tra cui anche Ranieri, Arbore, Vecchioni - spiega Al Bano nel video - e non ha rispettato una sola clausola contrattuale. Ricevere oltre al danno anche la beffa non mi sembrava giusto. In 53 anni non era mai successo un fatto simile, ma so che avremo la possibilità di incontrarci ancora". (Continua a leggere dopo la foto)

Nei giorni scorsi si era parlato di una cena romantica tra Al Bano e Romina, dettaglio che aveva ovviamente scatenato le testate italiane. Il cantante aveva però smentito ammettendo che sì, aveva mangiato insieme all'ex moglie, ma che non si trattava affatto di un dolce appuntamento e specificando anche che i due non erano soli a tavola, ma accompagnati da una terza persona.

“Io e Romina”. La bomba estiva sulla coppia del secolo. Parla Al Bano (finalmente)