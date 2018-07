“Non lo perdonerò mai”. Anna Falchi durissima, parole di fuoco che spiazzano i fan

Un'intervista fiume durante la quale ha parlato del suo passato e di passaggi inediti che hanno segnato profondamente tanto la sua carriera quanto la sua vita. Anna Falchi, insieme a Nunzia De Girolamo, sarà tra le ospiti di Paola Perego nella prossima puntata di Non disturbare, il programma prodotto da Stand by Me in onda venerdì 27 luglio alle 23.40 su Rai1. La showgirl ha approfittato dell'occasione per parlare un po' di tutto, a partire dalla bellezza e dal rapporto col proprio corpo e fino ad arrivare ad alcuni piccoli trucchi ai quali ricorrere per mostrarsi sempre in forma senza sessioni sfiancanti in palestra. Un lungo viaggio che, come anticipato da Libero Quotidiano, la porterà anche a tornare con la mente alla propria infanzia e al rapporto con una figura molto conflittuale della sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)

La Falchi ha detto infatti di aver avuto un'infanzia durissima, della quale non ama parlare molto, e di essere molto legata al fratello Sauro. Poi si è concentrata sul rapporto con Andrea Ruggeri, il suo amore attuale: "Non litighiamo mai – dice – perché siamo complementari. Gelosa? Sì, con lui lo sono stata ma in una sola occasione. Tra l'altro poco dopo ho anche scoperto di aver avuto torto". Un pensiero è andato anche a Stefano Ricucci, a cui era stata legata in passato.

"Il primo marito non si scorda mai" ha commentato. E ricordando la fine della loro storia ha spiegato: "Dopo quello che è successo, avevo di fronte a me un uomo che non riconoscevo più. Era diventato quasi uno sconosciuto per me e con grandissimo dispiacere non me la sono sentita più di portare avanti il nostro percorso. Ma l'ho amato tantissimo – ha sottolineato – anche se mi ha fatto anche tanto male". A rabbuiarla è invece il ricordo del padre.

"Per me è un estraneo - ha detto Anna parlando del difficile rapporto con il genitore - Non si merita il mio perdono perché mi ha cambiato completamente la vita: ci ha abbandonato, non ci è mai stato. Si è palesato solo quando sono diventata famosa". Una ferita ancora aperta nel cuore dell'attrice, decisa a non passare sopra a quella che sente come una vera e propria ingiustizia.

