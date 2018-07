Mai visto Giacomo Bettarini? Riservato e sportivo: ecco il figlio di Stefano e Simo

“Crederci sempre, arrendersi mai”: con questo motto, Simona Ventura ha scritto pagine importanti della televisione italiana. Da anni volto amatissimo del piccolo schermo, Simona Ventura è anche una dolcissima mamma. Parla poco dei suoi figli, com’è giusto che sia, visto che Niccolò, Giacomo e Caterina sono ancora giovani. Ma quando lo fa mostra tutto l’orgoglio classico di una mamma. Il maggiore dei figli avuti da Stefano Bettarini è Nicolò, che oggi ha 20 anni, Giacomo, 18 anni, e Caterina, che vive con lei da quando è piccola e oggi ha 12 anni. Caterina è legalmente figlia di Simona dal 2014, dopo un lungo periodo di affido. «Ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido», aveva raccontato la conduttrice in un'intervista a Grazia. Mentre Nicolò è balzato alle cronache per la brutta aggressione subita fuori da una discoteca milanese, Giacomo è quello che meno compare su riviste e siti specializzati in gossip. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio in occasione del pestaggio del fratello maggiore, il ‘piccolo’ ha rotto il silenzio e su Instagram e ha pubblica una storia che fa riflettere. "In 15 contro 1, come si fa? - ha scritto il secondogenito della coppia -. In giro è pieno di animali pronti ad ammazzare per qualsiasi cazzata. Detto ciò, anche se il mondo fa schifo, la vita è bella. Sono stupefatto che mio fratello stia bene e sia ancora qui con noi. Riprenditi presto, roccia". Giacomo si è scagliato senza mezzi termini contro quei ragazzi che sono stati definiti "animali" dagli amici di Bettarini junior. Ma non è l'unico ad aver detto la sua su questa terribile vicenda. Decine di personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno chiesto giustizia, "chi ha sbagliato deve pagare".

Giacomo è stato il primo a conoscere Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini ed era stato lo stesso ex calciatore a raccontare quel momento. Ero teso perché non so quale potesse essere la sua reazione. ‘’Loro vedevano già le mie foto sui social e Giacomo mi ha chiesto di conoscerla. Ho cercato di farla inserire all’interno del mio contesto familiare. È giusto che loro accettino e apprezzino le persone che stanno vicino a me. Niccolò non l’ha ancora conosciuta, ma arriverà l’occasione’’., aveva detto Bettarini in occasione di una sua ospitata a Verissimo.

Come il primogenito di Simona e Stefano, anche Giacomo Bettarini ha scelto di proseguire gli studi in terra inglese. Simona è una mamma orgogliosa e vuole che i suoi ragazzi si realizzino anche se questo significa vederli spiccare il volo lontano da casa. Così, dopo Niccolò, anche Giacomo ha iniziato una nuova vita a Londra. Bettarini junior è appassionato di sport, ma a differenza del padre, ex calciatore di successo, pratica boxe a livello agonistico.

