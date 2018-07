Ha raggiunto la celebrità diventando tronista a Uomini e donne. Erano gli anni 2000 e per Costantino fu un periodo d’oro: tantissimi impegni lavorativi, la fama, l’assenza di sonno, le cifre esorbitanti che intascava. Tutti soldi che Costantino ha usato per aiutare la famiglia. Grazie ai suoi guadagni, il papà di Costantino ha potuto smettere di lavorare in anticipo e, insieme alla madre, si è concesso una lunga e rilassante vacanza. Una delle poche della sua vita. Insomma, Costantino deve tutto a Uomini e donne. E deve tutto a Maria De Filippi. Dopo Uomini e donne, Costantino ha provato a ritagliarsi un posto in televisione, ma ha capito che non era semplice togliersi di dosso la nomea di “tronista”. Vitagliano ha partecipato al Grande Fratello Vip ma non è successo nient’altro, sul fronte dello spettacolo. Insomma, il suo periodo d’oro è finito lì. Ma c’è una certezza: Costantino resterà per tutti “il re dei tronisti”. Nessuno mai fu come lui. Continua a leggere dopo la foto

All’epoca di Uomini e donne, la sua scelta fu Antonella Pierelli: la coppia d’oro sbancava e macinava successi. Poi i due si lasciarono e lui si fidanzò con la modella Elisa Mariani da cui nel 2015 ebbe la figlia Ayla. Ora, intervistato da Uomini e donne Magazine, Costantino svela il suo sogno più grande. Un sogno che ha a che fare con sua madre. La donna è malata e Costantino soffre per la sua malattia: il suo sogno è che la donna possa guarire al più presto e che possa veder crescere la nipotina. Continua a leggere dopo la foto

Poi ci sono i sogni professionali: “Il mio più grande sogno professionale è quello di poter presentare una trasmissione tutta mia” ha confessato l’ex tronista. Ancora non ha realizzato questo desiderio ma Costantino si ritiene comunque uno molto fortunato per le opportunità che ha avuto. Cosa gli manca? La pazienza. Anche se ultimamente, per “merito” della figlia, sta facendo sua anche questa dote. Grazie ad Ayla, Costantino è più centrato, tranquillo e si sente ogni giorno un papà migliore. Continua a leggere dopo la foto

Tra le cose che Costantino ha svelato al magazine ce n’è una alla quale farete fatica a credere: l’ex tronista ha detto di non specchiarsi mai. Ci crediamo? Ha spiegato che la vanità non gli appartiene e che non si guarda neanche prima di uscire. Beh, lui è bello al naturale (e spettinato). Cosa odia? Le sorprese. Ama farle ma odia riceverle. Il motivo? La sua ex fidanzata gli aveva fatto una sorpresa, ma l’aveva trovato con un’altra. Altro da aggiungere?

“Sì, mi piaccio ancora”. Costantino Vitagliano si mette a nudo: le foto senza veli. L’ex tronista di Uomini e Donne, ormai 43enne, si mostra in modalità ‘guardatemi tutto’