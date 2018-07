“Da infarto!”. Maria Grazia Cucinotta: bellezza disarmante anche a 50 anni

Attrice italiana, icona della bellezza mediterranea, Maria Grazia Cucinotta è in procinto ci compiere 50 anni e, intervistata da Visto, fa un bilancio della carriera guardando al futuro. Nata il 27 luglio 1968 a Messina la bella Maria Grazia è riuscita in poco tempo a riempire il vuoto lasciato dalle altre storiche bellezze mediterranee "d'antan" ossia Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Insieme alla romana Sabrina Ferilli, anche lei regina di bellezza, incarna ormai da qualche tempo l'ideale di bellezza nazionale, classificandosi regolarmente fra le più amate dagli italiani. A quasi 50 anni sprizza ancora sensualità e bellezza da tutti i pori ed è un vero schianto. Sul suo account Instagram pubblica gli scatti della sua vita e quello che salta agli occhi è la sua strepitosa forma fisica. E i fan apprezzano a suon di commenti e 'cuoricini'. La Cucinotta diventa famosa nel 1994, quando interpreta una parte nel film ''Il postino'', l’ultimo dell’indimenticabile Massimo Troisi, scomparso poco dopo. Gli anni Novanta si rivelano un periodo d’oro per lei, che inizia a lavorare con continuità sui set cinematografici. Nel 1995 recita assieme a Leonardo Pieraccioni nel film ''I laureati'', mentre nel 1996 e 1997 lavora nel film ''Il sindaco'' di Ugo Fabrizio Giordani e nella serie televisiva ''Il quarto re'' con l’attore Raoul Bova. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma che fine ha fatto la bella attrice? Restia al mondo del gossip e alla televisione, in questi anni Maria Grazia Cucinotta si è dedicata al cinema. Nel 1999 ha fatto una comparsata nel film "007 - Il mondo non basta" diretto da Michael Apted con protagonista Pierce Brosnan. Poi gira "Just one night" con Timothy Hutton, mentre nel 2000 recita nel film di Alfonso Arau "Ho solo fatto a pezzi mia moglie" che vede protagonisti Woody Allen e Sharon Stone. Ha iniziato a lavorare anche come produttrice cinematografica: il suo primo lavoro è stato il film corale ''All the Invisible Children''.

Promotrice dell'Italia in Cina e la vita a Los Angeles: ''Ho una società italo-cinese che si occupa di far conoscere il nostro Paese in Asia. - aveva spiegato l'attrice in un'intervista rilasciata a Io Donna durante il premio Victoria, presentato al Tempo delle donne - Là sono assetati della nostra creatività, rappresentiamo il cinema, l’arte, la moda. Passo in Cina 3-4 mesi l’anno da 11 anni. Sono partita con la produzione di un film, poi sono rimasta. La mia sincerità fa la differenza''. E sulla vita negli States: ' 10 anni vissuti in America, dove ho imparato a contare su di me, a sentirmi la fabbrica di me stessa. Insieme ai miei collaboratori, aggiungo, perché gli americani lavorano molto in team e sanno valorizzare i collaboratori''.

Maria Grazia Cucinotta è sposata con Giulio Violati, figlio di Carlo Violati, ex-proprietario della Ferrarelle. La coppia è convolata a nozze nel 1995, e nel 2001 hanno avuto Giulia, loro prima e unica figlia. Maria Grazia Cucinotta ha una grandissima ammirazione di suo marito come papà di Giulia, e a Vanity Fair ha dichiarato: “Mio marito è il padre perfetto. È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore. Oggi infatti posso permettermi di girare il mondo e lavorare tranquilla, perché so che loro stanno bene insieme. Questo non mi rende invidiosa, anzi. Mi sento tranquilla insomma, sono certa che in mia assenza Giulio è perfetto con la bimba”.

