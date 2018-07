Un momento davvero particolare nella carriera di quella che senza ombra di dubbio può essere considerata una delle conduttrici più amate nella storia del piccolo schermo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici, che il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e veleggia spedita verso la ricorrenza numero sessanta. Una vita alla conduzione di uno dei programmi entrati di diritto nel cuore degli spettatori, quel La Prova del Cuoco entrato ormai nell'immaginario collettivo. La sua seconda casa, in pratica, che alla fine ha però deciso di abbandonare, a malincuore, per mettere momentaneamente in secondo piano la sua carriera e dare spazio ad altro, seguendo quello che le diceva il suo cuore: prendersi cura della sua bambina, di sé stessa e dalla famiglia dopo tanti anni di sacrifici fatti per arricchire una carriera strepitosa, che l'ha trasformata nella regina assoluta della televisione del Bel Paese. (Continua a leggere dopo la foto)

Quale modo migliore, allora, di iniziare questo nuovo corso se non concedendosi qualche giorno di sacrosanto relax sulle le coste della Sardegna, meta particolarmente ambita in questi giorni di temperature roventi e caldo davvero difficile da sopportare? La Clerici ne ha approfittato anche per mostrare le sue forme ancora davvero invidiabili, facendo notare a tutti il fascino che, nonostante il numero crescente di candeline da spegnere, continua a sfoggiare ogni volta che infila un costume.

Giorni di svago interrotti, però, da un piccolo momento di nostalgia. Il motivo, d'altronde, è più che comprensibile, infatti in questi giorni ricorre l'anniversario di morte della sua cara mamma, scomparsa molto giovane, alla stessa età che ha oggi Antonella Clerici. Una ricorrenza particolare che l'ha fatta riflettere e probabilmente intristire: così ha voluto omaggiare sua madre su Instagram, pubblicando una sua foto da giovane e mettendo nero su bianco la sua tenera e malinconica riflessione.

"Proprio oggi mamma, 23 anni fa, ci lasciavi. Avevi la mia età". Tutti i fan si sono commossi e l'hanno coccolata con migliaia di like e frasi di supporto emotivo: "Carissima Antonellina Io capisco cosa vuol dire perché ho perso la mia mamma quando avevo 7 anni e lei ne aveva soltanto 33 in tutto questo tempo mi è mancata tantissimo E ogni volta che la penso mi si spezza il cuore pensando da quanto tempo non ce l'ho più".

