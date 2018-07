“Si è schiantata”: Aida Nizar, l’incredibile incidente in scooter, sotto gli occhi delle telecamere

Uno dei personaggi che più aveva caratterizzato l'ultima edizione del Grande Fratello, dove nonostante una permanenza nella casa non particolarmente lunga in termini di giorni trascorsi all'interno aveva portato una dose esagerata di scompiglio, scatenando liti a non finire con i suoi atteggiamenti spesso sopra le righe. Parliamo, ovviamente, dell'avvenente Aida Nizar, finita al centro di mille polemiche e accuse durante il reality show e capace di catalizzare le attenzioni dei fan anche dopo la fine dell'avventura, con mille dicerie sul suo futuro a rincorrersi in rete. Tra le ipotesi, per ora mai concretizzata, anche quella di un ingresso nel cast degli inviati del programma satirico Le Iene, voce che lei stessa aveva lanciato dicendosi molto stuzzicata dall'idea ("Sono stata la Iena più coraggiosa della Spagna… e adesso anche in Italia? Potrebbe anche essere"). Il desiderio, insomma, è quello di continuare a popolare il piccolo schermo del nostro paese. (Continua a leggere dopo la foto)

In attesa di capire dove la vedremo e quando, Aida è tornata a far parlare di sé per un episodio tutt'altro che piacevole, un incidente che l'ha vista come protagonista suo malgrado e che ha fatto subito il giro della rete, risolto per fortuna nel migliore dei modi. La spagnola, infatti, si trovava a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per un evento, immortalata mentre guidava uno scooter (senza indossare il casco) per le vie della città. Un'occasione per mandare un messaggio ai fan facendosi riprendere. (Continua a leggere dopo la foto)

Aida stessa aveva pubblicato il video in cui la si sente urlare "Adoro la mia vita", spingendo i presenti a unirsi nella sua dichiarazione gioiosa. Alcuni utenti hanno però pubblicato il resto del filmato, omesso dalla spagnola: pochi secondi in cui si vede la Nizar perdere il controllo del mezzo finendo contro un supporto sul ciglio della strada. I passanti si sono ovviamente fermati e sono accorsi per prestarle soccorso, ma per fortuna si è trattato di un incidente da poco, senza conseguenze. (Continua a leggere dopo la foto)





Niente di grave, insomma, e passata la paura gli utenti ne hanno approfittato per sfogare tutta la loro ironia sull'accaduto. Tra gli hashtag utilizzati, non a caso, sputano i vari #aiuto e #ridere: qualcuno si chiede, sarcasticamente, se la Nizar abbia mai preso la patente. Altri fanno notare come il casco sia stato inventato proprio per proteggere dalle cadute e che rinunciarvi è un gesto poco responsabile.

