Malore per Francesca Cipriani. La procace showgirl reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei famosi si è sentita male davanti a tutti durante il torneo di tennis Vip Master 2018 di Milano MarittimaIl Vip Master è il maxi-evento mondano organizzato da Patrick e Mario Baldassari nell'abituale cornice del Circolo Tennis di Milano Marittima. Guest star della serata d’apertura, Katherine Kelly Lang, per tutti Brooke Logan, protagonista della soap opera Beautiful. Brooke, 57 anni compiuti, ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti per la sua bellezza ma anche per i modi gentili. Tra i vip presenti anche Anna Falchi, Elena Morali, Emanuele Filiberto di Savoia, Andrea Roncato, Paolo Cevoli e Maurizio Ferrini, i calciatori Franco Causio e Gianni Rivera. E poi c’era Francesca Cipriani che, con il suo malore, ha fatto preoccupare tutti. Non è la prima volta che la Ciprini è vittima di episodi simili: quando partecipava all’Isola dei famosi le è capitato più volte di sentirsi male allo stesso modo. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché la Cipriani si sente male così frequentemente? Il motivo numero uno è di sicuro il caldo. Non solo: la Cipriani è reduce da due interventi di chirurgia estetica – aumento del seno e rimodellamento del lato b - e, di sicuro, è ancora leggermente provata da essi. Ecco perché le capita spesso di sentirsi male. Ma come mai ha deciso di sottoporsi a ulteriori interventi? La Cipriani ha ritoccato il seno per la terza volta e ora è arrivata all’ottava di reggiseno. Continua a leggere dopo la foto

"Ho sempre voluto essere una maggiorata – aveva dichiarato a DiPiù - e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo. So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno". Dal momento che doveva eliminare dal seno alcune cisti provocate da precedenti iniezioni, la Cipriani ha deciso di approfittare per dare una “pompatina”. Poi ha messo mano anche al lato b. Continua a leggere dopo la foto

Il quale era stato rovinato da un precedente intervento venuto male. Ma la Cipriani non nega di avere una sorta di dipendenza dal bisturi: come ha raccontato lei stessa, ha trovato nel bisturi una specie di rifugio. Grazie alla chirurgia non si sente più insicura ed è finalmente felice. Il suo malore è stato lieve e ora la Cipriani sta di nuovo bene. Curiosità: a Milano Marittima, quando la Cipriani si è sentita male, c’era anche la sua acerrima “nemica” Valeria Marini.

