La dichiarazione di Barbara Palombelli è abbastanza singolare. C'è chi ci crede e chi no, ovviamente. Ma la sua storia è davvero incredibile... Ospite di Paola Perego a "Non disturbare", Barbara Palombelli ha affidato al pubblico un racconto quantomeno curioso. La nota giornalista e conduttrice di Forum si è detta certa di avere avuto il malocchio, qualcosa di profondamente negativo che solo facendosi esorcizzare sarebbe riuscita a scacciare dalla sua vita: “Infatti ce l’avevo, me lo tolsero. Mio padre era morto giovanissimo, tre nonni ci avevano lasciati in due anni, avevamo avuto i ladri in casa. Andai da giornalista, con un fotografo. Ci scrissi un articolo, vinsi un premio e grazie a quel premio andai per la prima volta in televisione. La mia vita cambiò. Non so come mi abbiano esorcizzata, ricordo che uscita dalla porta secondaria ero confusa e non capivo che ore fossero”. Curioso, non è vero? (Continua a leggere dopo la foto)

“L’incontro con Francesco è stata una botta di c*** totale”: così la donna commenta l’incontro con Francesco Rutelli, l’uomo che sarebbe diventato il compagno della sua vita. Qualcuno fa a Repubblica dichiarò che quella coincidenza fortunata sarebbe arrivata solo dopo essersi fatta esorcizzare contro il malocchio: “Dopo anni di disgrazie in pochi mesi fui assunta, trovai una casa e un compagno, quello con cui vivo ancora”. E a proposito di Rutelli, alla Perego ha detto... (Continua a leggere dopo la foto)

"Venivo da una storia devastante, è stato una ciambella nell’oceano. Compresa la convivenza sono trentanove anni, un record. Noi ogni mattina decidiamo e scegliamo di stare insieme, ci divertiamo. Tra vittorie elettorali, sconfitte e attacchi sopravvivere e riuscire a rimanere me stessa è stata una grande vittoria. Voto come nonno? 10. Con i nipoti ha ritirato fuori il Francesco bambino. Come corteggiatore solo 1, dovetti fare tutto io". (Continua a leggere dopo la foto)

Barbara Palombelli è entrata stabilmente nel cuore degli italiani anche grazie a Forum, trasmissione che conduce con successo dal momento in cui Rita Dalla Chiesa decise di lasciare Mediaset. Quell'appuntamento quotidiano con il pubblico di Canale 5 ha consentito alla Palombelli di diventare uno dei volti più noti e cari per gli spettatori a casa.

