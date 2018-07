“Con chi trom** ora?”. Ahi ahi Caterina Balivo, cose hot. Come si è fatta beccare…

La nuova stagione televisiva deve ancora iniziare eppure c’è chi fa già parlare parecchio di sé. Non parliamo di Antonella Clerici, né di Elisa Isoardi (a proposito, ma la storia con Matteo Salvini poi è finita o no?), piuttosto di Caterina Balivo. La popolare conduttrice che, dopo anni, è approdata sull’ammiraglia Rai con un programma nuovo di zecca. Progetto sul quale Caterina Balivo non perde tempo, appena rientrata dalle vacanze in Puglia, si è messa infatti subito al lavoro per Vieni da me (così si chiamerà il programma). Ma oltre che sul campo la Balivo è protagonista anche sui social. Sulle stories di Instagram, la conduttrice campana ha immortalato le prime riunioni e i primi pranzi di lavoro con gli autori della trasmissione. E in uno dei video sarebbe arrivata "la gaffe”. Cate è in compagnia dell'autrice Cecilia Tanturri, che la seguirebbe da Detto Fatto, e mentre parla dei partner dei nuovi colleghi, in un impeto di euforia le chiede: «Cecilia e tu con chi trom** ultimamente?». (Continua dopo la foto)



L'autrice non risponde ma la piccola gaffe è servita. Finora l'ex conduttrice di Detto Fatto aveva abituato i fan al suo stile impeccabile e raffinato. Ma la spontaneità di Caterina è apprezzata da sempre e i suoi follower le perdoneranno lo scivolone social. Follower che ancora faticano a digerire l’addio a Detto fatto che sarà guidato da Bianca Guaccero che, nelle settimane scorse, ha detto di essere pronta alla sfida: "Nel mio passato ci sono state cose importanti nell'ambito dell'intrattenimento”.

Poi riprende: “E la più importante è stata Sanremo, ora cimentarmi col daily è un impegno altrettanto importante ma è anche un privilegio, quello di potermi divertire ogni giorno e di poter divertire il pubblico. Questa sarà la mia mission", ha detto a Davide Maggio."Io metterò a disposizione del programma quelle che sono le mie passioni, come appunto il canto, il ballo, la recitazione, e molto altro che scoprirete a settembre", ha aggiunto Bianca. Fischio d'inizio il prossimo 10 settembre.

Stesso giorno in cui partirà anche il nuovo programma della Balivo. A proposito, ma com'è la situazione tra le due, che si sfideranno a colpi di audience visto che andranno in onda in contemporanea? Si sono viste. Che è successo? "Ci siamo abbracciate e ci siamo fatte l'in bocca al lupo", ha fatto sapere Bianca sempre a Davide Maggio, aggiungendo che c'è grande affetto. Nessuna rivalità, quindi.

