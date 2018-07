Paura per George Clooney: ferito in un brutto incidente in Sardegna

Incidente stradale per George Clooney. Il divo hollywoodiano è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia dopo. Impegnato in Gallura per le riprese della serie tv 'Catch 22', che lo vede dietro la macchina da presa in veste di regista, Clooney era appena uscito dall'hotel in cui alloggia a Loiri Porto San Paolo quando, come si legge sul sito dell'Unione Sarda, a bordo del suo scooter si è scontrato con un'auto. Subito soccorso, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso, dove si trova in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le riprese di ''Catch-22'' (''Comma 22'', nella traduzione della serie Tv che in Italia sarà trasmessa a partire dal 2019 su Sky) sono iniziate da circa due mesi in Gallura, nei set allestiti tra Capo Ceraso e Capo Testa e all'aeroporto dismesso di Venafiorita, a Olbia, in Sardegna. George Clooney è sbarcato nell'isola a metà maggio sistemandosi a Puntaldia, davanti all'isola di Tavolara e a due passi dal set. (Continua a leggere dopo la foto)



Clooney, arrivato con la moglie Amal e i suoi due gemelli, in questi mesi l'attore si è fatto vedere in diverse zone dell'isola. A Capo Comino, proprio davanti all'Isola Rossa, per un pranzo in ristorante con alcuni amici, a Siniscola, un piccolo centro in provincia di Nuoro, a Porto San Paolo, seduto ad un tavolino all’aperto del ristorante Il Portolano (mentre qualche giorno prima era stato paparazzato, insieme a Hugh Laurie, mentre degustava carni e formaggi prima di fare qualche acquisto per la sua famiglia).

Qualche giorno fa il quotidiano ''La Stampa'' lo aveva immortalato mentre spalava gli escrementi delle capre che si trovavano zona in cui si sarebbero dovute girare alcune scene della serie tv. A raccontare i fatti è stato Edoardo Martino, trentasettenne romano, che con la sua ditta Zoo Grunwald rifornisce di animali di qualunque tipo i set cinematografici, le fiction, i programmi tv, il teatro e la pubblicità. Per quanto riguarda “Catch 22” l’intraprendente imprenditore si è presentato sul set con cinquanta capre, così come era stato richiesto, per realizzare una scena molto complessa.

E l’inconveniente, forse tra i più classici con gli animali in scena, si è presentato piuttosto evidente dopo poco tempo che le caprette stavano circolando fra le telecamere. Palline di sterco sparse un po’ ovunque che l’attore statunitense ha provveduto a rimuovere da solo con una pala. Fatto che conferma la semplicità di questa star che in Sardegna si è fatto già conoscere per essere una persona alla mano che in questi mesi è stato immortalato con tantissimi abitanti del posto.

