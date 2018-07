Pensi a Carlo Verdone e subito sorridi. Con la mente vai subito ai suoi film quindi personaggi che hanno fatto la storia. Meno frequente, invece, è pensare all'attore nel suo privato. Verdone non è uno da copertina sui giornali di gossip. Probabilmente non lo è mai stato. Classe 1950, si è sposato con Gianna Scarpelli nel 1980 e, 16 anni dopo, nel 1996, i due si sono separati ma senza mai divorziare. Della separazione Verdone ha parlato in un'intervista a Vanity Fair: "All'inizio, un po' di schermaglie ci sono state. Ma a un certo punto deve entrare in gioco il buon senso. Gianna e io abbiamo cercato di andare il più possibile d’accordo per i figli. E poi lei è una persona talmente affidabile. Ne ho avuto l'ennesima conferma nei giorni scorsi: il mio segretario è morto. Per me era un amico, un angelo custode, ero devastato. Per fortuna mia moglie, in attesa che trovassimo un'altra persona, ha preso il suo posto". (Continua dopo la foto)



Quattro anni dopo la separazione, l'attore e regista si è preso una pausa lavorativa per stare vicino ai suoi due figli, Giulia e Paolo: "Dovevo recuperare il rapporto con loro – raccontava al Maurizio Costanzo Show - Il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, anzi molti apprezzano quel film che non ebbe successo ('Un cinese in coma', ndr) ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici e mi son detto 'Devo recuperare coi miei figli'. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato".

Oggi Giulia e Paolo hanno rispettivamente 32 e 30 anni e hanno intrapreso due carriere diverse. La primogenita di Verdone ama il cinema come papà, attore e regista tra i più famosi in Italia. Un mondo a cui per un periodo di tempo si è avvicinata anche lei, ma dietro le quinte. E non solo durante i film di suo padre. Giulia ha infatti lavorato come segretaria e assistente di produzione e in i film 'Quando la notte', 'Mangia prega ama', 'Io, loro e Lara' e 'Natale in crociera'. Non ama i riflettori e difatti si è sempre tenuta lontana.

Il fratello Paolo, invece, è più piccolo di due anni. Classe 1988, come raccontato da Carlo Verdone stesso, ha sempre stato sognato una carriera diplomatica ed è un grande appassionato di musica. Ma "Avrebbe potuto fare l'attore, ne sarebbe stato in grado ma non ha voluto", ha rivelato il padre sempre nel corso di una puntata del Maurizio Costanzo Show a cui partecipò proprio insieme al suo secondogenito.

