Paura. Enorme spavento per Andrea Bocelli e la sua famiglia, tutti svegliati nel cuore della notte. È successo a Forte dei Marmi, in Toscana, nella villa sul lungomare del tenore dove stanno trascorrendo le vacanze. A notte fonda alcuni rapinatori hanno tentato di entrare in casa Bocelli, forzando il cancello. Sono riusciti a entrare in giardino ma sono poi stati bloccati dal personale di sorveglianza interna che li ha messi in fuga. L'artista, la moglie, Veronica Berti, e i tre figli, che stavano dormendo, sono stati svegliati dalle urla e dai rumori che provenivano dal cortile. Un incubo che, per fortuna, è durato pochi minuti. Il tempo di rendersi conto che quei malviventi non erano riusciti a mettere a segno il colpo. Ma immaginate che spavento. "Botte, urla e poi la sirena dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto", scrive il quotidiano Il Giorno, che riporta la notizia. Sì, perché non appena la sicurezza ha beccato i rapinatori è nata una colluttazione. (Continua dopo la foto)



Nel parapiglia è anche andata in frantumi una statua che si trovava nel giardino della dimora in Versilia del tenore, gettata a terra dai malviventi nel buio. I ladri, non appena si sono accorti di non potere avere la meglio sulle guardie perché numericamente in inferiorità, sono fuggiti a gambe levate. Tanta paura, si diceva, ma per fortuna non è successo nulla di grave. Bocelli, infatti, ora riprenderà regolarmente le sue vacanze al Forte per poi tornare a dedicarsi alle attività di promozione del nuovo lavoro, 'Sì', che uscirà il 26 ottobre 2018.

'Sì' sarà un nuovo album pop per Andrea Bocelli, che aveva annunciato l'arrivo del disco a giugno scorso, sulla sua pagina Facebook, con un video insieme ai suoi figli e a sua moglie. Gli stessi che l'altra notte hanno vissuto momenti di panico. Ai Bocelli è capitata una disavventura simile a quella di Adriano Celentano. Come riporta sempre Il Giorno, anche la villa dell’artista è stata presa d’assalto da un gruppo di ladri che hanno agito in piena notte.

Anche in questo caso, però, i malviventi, dopo aver scavalcato le recinzioni ed essersi introdotti nel parco che circonda la casa, sono stati messi in fuga dai vigilantes. È successo i primi di giugno. Per la terza volta. Era già capitato lo scorso anno, prima a febbraio e poi ad aprile, e di questi tentativi di furto o rapina ne aveva parlato lo stesso Celentano sul suo blog.

Avete mai visto il figlio di Andrea Bocelli? Eccolo con Jennifer Lopez. Vuole fare il modello e, come se ci fosse bisogno di specificarlo, è bello come il sole. Hai capito Matteo…