“Russell Crowe, ma davvero sei tu?”. Grasso, trasandato e con un aspetto da panico

Lo avevamo conosciuto con il gladio in mano e una folle voglia di vendetta negli occhi lottare nell’arena contro l’imperatore Marco Aurelio Commodo in un duello all’ultimo sangue. Da lì in avanti la carriera di Russell Crowe era stata un lunga ascesa terminata con la statuetta più ambita del cinema per l’interpretazione in “A Beautifull mind”. Poi, lentamente, era finito un po’ ai margini regalando comunque al pubblico interpretazioni di rispetto come quella in “L’uomo d’acciaio” dove interpreta la parte dello scienziato cryptoniano e padre di Kal – El, il futuro superman – Jor – El. Ruolo che fu, all’origine, di Marlon Brando e nel quale Russell non fece rimpiangere il suo illustre predecessore. Sono passati anni e ora l’attore neozelandese, ultimo erede di una generazione nata con Mel Gibson, si è lasciato immortalare in delle vesti tutt’altro che consone. Evidentemente sovrappeso, trasandato e con barba lunga. Un look che ha subito allarmato i fan che però sono stati presto tranquillizzati. (Continua dopo la foto)



Grasso sì, ma per esegenze di copione. Dal Gladiatore infatti Russell si trasformerà nel fondatore di Fox News. L'ironia, come detto, non si era fatta mancare: «Al mio segnale, mangiatevi tutto». «Il gladiatore s'è mangiato pure i leoni». Sui social era scattata la corsa all'ultima battuta per quel fisico leggermente appesantito dopo che l'attore era giunto a Roma per partecipare all'evento del cine-concerto del Gladiatore al Colosseo ( e al Circo Massimo) con l'Orchestra italiana del cinema.

Simpatia e charme impeccabili, ma il phisique du role lontano dalla statuaria prestanza del generale ispanico Massimo Decimo Meridio s'era fatto notare. In queste ore poi è stato svelato il mistero (almeno se lo augurano i tanti fan, e soprattutto le fan).L'attore di origini neozelandesi, infatti, interpreterà per il piccolo schermo (alla sua prima volta televisiva) Roger Ailes, fondatore di Fox News, che era assai in carne. La notizia del nuovo progetto sta rimbalzando su tutti i siti specializzati e lo stesso Crowe la sta rilanciando via social.

L'attore si trasformerà, è il caso proprio di dirlo, per la nuova miniserie di Shotime dedicata alla controversa figura storica di Roger Ailes, creatore del canale all-news famoso in tutto il mondo, coinvolto nel 2016 nello scandalo sessuale che lo vide costretto a lasciarne la presidenza dopo che decine di sue dipendenti lo avevano accusato di molestie. Lo scorso anno, Ailes è morto a 77 anni.

Ti potrebbe interessare:“Cosa abbiamo trovato sul corpo”. Serena Mollicone: la clamorosa svolta