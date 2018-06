“Ma le tue tette?”. La foto sexy della Ferragni ed ecco che succede

Un post su Instagram per ricordare ai suoi tantissimi fan che il conto alla rovescia verso il grande giorno sta finalmente arrivando agli sgoccioli: "Il matrimonio si avvicina, siete pronti?". A lanciare il messaggio in rete attraverso i social sono stati i ribattezzati "The Ferragnez", al secolo la coppia vip composta dalla fashion blogger Chiara Ferragni e dal cantante Fedez, che hanno invitato ufficialmente il popolo del web a tenere le antenne drizzate in vista del fatidico 31 agosto, quando i due convoleranno a nozze in quel di Noto, Sicilia. "L'aereo, le luci, il sì, la ruota panoramica: save the date" annuncia l'invito che ha già avuto più di 190 mila visualizzazioni. Quasi una sfida lanciata a Harry e Meghan, che pochi giorni fa hanno incantato il mondo col loro Royal Wedding. Proprio in queste ore, però, la Ferragni si è trovata a fare i conti con un imprevisto, proveniente proprio da quell'etere che ha contribuito a scolpire la sua notorietà. (Continua a leggere dopo la foto)

Nello specifico, un internauta non troppo educato che le ha rivolto dei consigli decisamente poco eleganti e che ha spinto Chiara a rispondergli a tono. D'altronde l'influencer più famosa di Italia deve combattere giornalmente contro hater e criticoni che non fanno altro che insultarla o accusarla. Che riguardino suo figlio Leone, il suo compagno Fedez, o il suo fisico, le frecciatine non mancano mai. Chiara però sa come difendersi, e anche parecchio bene.

Di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in intimo per il brand Intimissimi mostrandosi bella e sensuale, almeno nelle intenzioni. Un utente, come riportato dal sito deejay.it, ha però scritto commentando l'immagine: "Guarda che con 5000€ te fai du zinne da paura al posto de quelle 2 ciliegie che te ritrovi". Non è la prima volta che il seno della Ferragni diventa oggetto di critiche in rete. Chiara, però, non ha perso la pazienza, rispondendo con ironia.

"Preferisco investire i miei guadagni altrove" ha scritto la futura moglie di Fedez. I suoi follower hanno apprezzato moltissimo la risposta e le hanno manifestato il loro appoggio attraverso numerosi commenti: "sei perfetta così... Non si meriterebbe neanche la tua risposta!" e ancora, sulla stessa falsariga "sempre elegante anche quando potresti letteralmente mandare a...". Insomma, un successo su tutta la linea.

