Guerra totale tra Barbara D'Urso e Fabrizio Corona. L'ultimo capitolo, però, è tra i più pesanti di sempre, con delle dichiarazioni da parte dell'ex re dei paparazzi che sicuramente continueranno a trascinarsi a lungo. Non ci ha pensato due volte ed è andato sul pesante. Il tutto, ovviamente, va in scena tra tv e social. Lui l'ha accusata a 'Verissimo' di aver strumentalizzato la ex Nina Moric al 'Grande Fratello' per fare audience, lei ha replicato a 'Domenica Live' di non avere alcuna intenzione di parlare di lui, facendo riferimento a vecchie ruggini. In tutta risposta, Corona ha lanciato una successiva stoccata su Instagram Stories: "Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte. Ps. hai fatto ore e ore sulla mia persona, sul mio caso e lo hai fatto senza sapere nulla. Studia. Prendi in mano un oggetto che si chiama codice penale. Sai cos'è? Studia! Dimenticavo: il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare". Quest'ultima frase è tutt'altro che casuale: pochi ricordano infatti che diversi anni fa la conduttrice lavorò con il padre di Fabrizio. (Continua a leggere dopo la foto)

Nato nel 1947 e scomparso dopo una lunga malattia nel 2007, Vittorio Corona è stato un noto giornalista che ha iniziato la sua carriera al quotidiano "La Sicilia di Catania" (dove lavorò il padre Aurelio, nonno di Fabrizio). Trasferitosi a Milano, ha lavorato presso la casa editrice Rizzoli, prima come caporedattore di Novella 2000 e poi come vicedirettore del settimanale Annabella, e quindi in Mondadori come direttore di Grazia. Dopo è sbarcato in Nuova Eri, casa editrice della Rai, dove ha fondato e diretto per anni i mensili Moda e King. Nel 1992 il passaggio a Mediaset, con l'incarico di dare un restyling in chiave giovanile al tg Studio Aperto: dopo poco più di un anno, però, Corona ha abbandonato Fininvest per divergenze con Silvio Berlusconi, passando poi a "La Voce" di Indro Montanelli. (Continua a leggere dopo le foto)

Morì a soli 59 anni. Cosa c'entra con lui la D'Urso? La sua collaborazione con Vittorio risale al periodo tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90: lei era già una nota attrice su grande e piccolo schermo e una conduttrice di diversi programmi estivi. All'epoca, Barbarella ha avuto una breve parentesi giornalistica, lavorando proprio per le riviste mensili Moda e King di cui Corona sr. era direttore. Tuttavia, la partecipazione ad alcune pubblicità per la carta stampata si è rivelata deontologicamente incompatibile con la professione di giornalista, tanto che la D'Urso è stata radiata dall’albo. Per capire invece la ruggine tra la D'Urso e Fabrizio Corona, è necessario fare un altro salto indietro, quando l'allora re dei paparazzi – non ancora finito in carcere – fotografò il figlio della conduttrice con una sigaretta rollata, insinuando che fosse uno spinello. (Continua a leggere dopo le foto)

Sembra che Carmelita non abbia mai superato quell'affronto, tanto che tra i due ci sono anche cause legali in corso. "Sono una mamma, se mi toccano mio figlio io uccido", ha dichiarato con forza a 'Domenica Live'. Eppure, nel 2015, la conduttrice si era detta pronta a perdonarlo e a parlare ancora di lui, in seguito a una lettera che lo stesso Corona le inviò dal carcere: "Vorrei che tornassimo al rapporto di un tempo, al momento in cui mi volevi bene e permettevi a me di volertene". Non è chiaro, dunque, se in questo lasso di tempo è accaduto qualcosa per cui i due sono tornati a farsi la guerra, con più forza di prima.

