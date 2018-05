Non è sicuramente il periodo più sereno del mondo, questo, per Barbara D'Urso. La regina assoluta dei palinsesti Mediaset si è infatti sì tolta una grande soddisfazione, quella di tornare in sella al Grande Fratello per un'edizione al solito attesissima, ma si è anche trovata a fare i conti con le polemiche che puntualmente investono il reality. Quest'anno, va detto, i concorrenti ci hanno messo del loro per aumentare la rabbia da parte degli utenti, con una serie di siparietti davvero di cattivo gusto, parolacce, liti e le immancabili espulsioni di chi aveva passato il limite. Il tutto scatenando anche un fuggi fuggi tra gli sponsor, che delusi dai contenuti mai così diseducativi dello show hanno iniziato a far venire meno il loro appoggio al programma in onda su Canale 5. Insomma le cose potrebbero andare meglio, per usare un eufemismo. Carmelita ha però trovato il modo di sdrammatizzare la situazione, finendo al centro di una siparietto che ha suscitato l'ilarità degli utenti sui social. Uno scambio di battute che non è passato inosservato, anche considerando la fama dell'interlocutore. (Continua a leggere dopo la foto)

Protagonista del siparietto insieme alla D'Urso è infatti stato lo storico conduttore Teo Mammuccari, che al solito non si è risparmiato mettendo in mostra tutta la sua verve e una piccola dose di esibizionismo. Tutto è iniziato quando Barbara ha postato un video sul profilo del conduttore: "Teo ma perché segui solo una persona?" riferendosi al fatto che Mammucari ha come post seguiti solo il profilo di Gerry Scotti. La replica del conduttore non si fa certo attendere. E non è sobria. Teo si mette letteralmente a nudo: "Spendi questi 10 mila euro e beccate 'sto fusto" scherza Mammucari a petto nudo, riferendosi probabilmente al fatto che se Barbara vuole seguire il suo profilo deve pagare. (Continua a leggere dopo le foto)

La cosa non è però finita lì. Teo Mammucari infatti continua: "D'Urso siccome mi corteggi, guarda che addome" scherzando sul fatto che le attenzioni di Barbara potessero nascondere dei secondi fini. Una scena che ha divertito molto gli utenti, che hanno commentato entusiasti proseguendo sulla stessa, ironica falsariga. Tra chi si complimentava con Teo per il fisico scolpito ma non troppo e chi suggeriva a Carmelita di cogliere l'occasione al volo perché certi treni potrebbero non ripassare più, una scenetta che è stata decisamente apprezzata, aiutando così a stemperare le tensioni degli ultimi giorni.

