Ancora fuochi d'artificio nel corso del Grande Fratello: anche nel corso dell'ultima puntata non sono mancati i colpi di scena, dopo che nelle precedenti c'era stato l'atteso confronto tra Luigi Favoloso e Nina Moric in diretta con la coppia che era arrivata al punto di non ritorno e il concorrente fatto fuori dalla produzione per il comportamento avuto nei giorni precedenti, quando aveva scritto con il rossetto una frase sessista su una maglietta nel corso della notte, lontano dalle telecamere. La showgirl di origini croate, nazionalizzata italiana, è voluta tornare ancora una volta in studio, ospite di Barbara D'Urso, per affrontare le conseguenze di quel confronto-scontro. In particolare, ha esordito prendendosela con il mondo dei social che si era mostrato particolarmente impietoso nei suoi confronti, attaccandola per il suo aspetto fisico: tantissimi i meme subito fioccati in rete per mostrare la drammatica trasformazione della Moric nel corso degli ultimi anni rispetti ai fasti di un tempo, quando era considerata una sex symbol assoluta. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso degli scorsi giorni, infatti, la Moric era stata derisa un po' dappertutto per quel look mostrato in occasione del suo ingresso nella casa. "Uno scheletro", "Michael Jackson è risorto", "Attenti c'è Crudelia Demon de La Carica dei 101", "Ecco la Sposa Cadavere". E via, in un turbinio di paragoni poco gentili e battute di ogni tipo. Frasi che evidentemente hanno colto nel segno visto che Nina ha rimandato ogni confronto con Luigi Favoloso, presente in studio a sua volta, per affrontare subito la questione e "far valere i suoi diritti", dicendosi molto delusa e infastidita per quanto letto in rete. Nina si è mostrata tra l'altro molto diversa rispetto ai giorni precedenti. (Continua a leggere dopo le foto)

"Queste persone sono bulli da tastiera. Il bullismo in tv viene punito, mentre quello che si fa sui social no. Ci sono state anche madri che mi hanno attaccato, donne che hanno vomitato il loro odio sui social. Sono sempre stata magra, sono una modella ed è la mia costituzione. Non bevo, non mi sono mai drogata e non prendo psicofarmaci. Voglio precisare un'altra cosa: sono una persona che ha le spalle larghe e non voglio fare la vittima. Queste persone dovrebbero farsi un esame di coscienza. Prima di accusare, bisogna pensarci perché c'è gente che si toglie la vita. Siete marci dentro".

