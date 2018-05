Qualcuno li adora da sempre e non si vergogna ad ammettere di essere morto di risate più volte seduto sulla poltrona del cinema. Altri non li hanno mai apprezzati, considerando la loro comicità volgare e per nulla efficace. Qualunque sia il vostro partito, di sicuro quelli di Christian De Sica e Massimo Boldi sono nomi che tutti avete ben scolpiti in mente, una coppia che ha fatto la storia del nostro cinema rendendo puntualissimo l'appuntamento in sala con il rituale "cinepanettone". Un connubio che, sulla falsariga di altre storiche coppie del passato, sembrava destinato a durare in eterno, considerando anche il grado di affiatamento ormai raggiunto di fronte alle telecamere. E che invece si era rotto all'improvviso, sollevando più di un interrogativo sul reale rapporto tra i due attori. Di voci se ne erano levate mille, molte delle quali inerenti una presunta lite tra gli eterni collega, dettata da un'insoddisfazione di Boldi che si sentiva mal utilizzato durante le sue ultime apparizioni sul grande schermo. De Sica, sempre secondo le testate di gossip, lo avrebbe a quel punto tacciato di gelosia nei suoi confronti. (Continua a leggere dopo la foto)

Come sia andate davvero le cose (c'è chi parla anche di un successivo intervento del regista Neri Parenti in difesa di De Sica e contro Boldi) non avremo probabilmente mai modo di saperlo davvero. Fatto sta che qualcosa si era rotto sul serio: dopo una serie quasi infinita di pellicole insieme, una lista iniziata addirittura nel 1986 con Yuppies - I giovani di successo e arricchita da ben 23 voci diverse, nel 2005 Massimo e Christian avevano recitato per l'ultima volta fianco a fianco in occasione di Natale a Miami. Poi, ognuno per la sua strada. Boldi pareva aver sofferto molto della rottura, tanto da indirizzare di recente a De Sica una lettera dove si augurava un ricongiungimento. (Continua a leggere dopo le foto)

Boldi aveva detto di sentire la mancanza del suo "amico Christian", accusando la moglie di De Sica di aver posto un veto sulle loro future collaborazioni. In ogni caso, la buona notizia è finalmente arrivata. Tredici anni dopo l'addio, i due comici torneranno infatti a calcare la stesa scena. Occasione per la reunion, che farà sicuramente la gioia dei fan di vecchia data, è il film dall'emblematico titolo "Amici come prima" diretto dallo stesso De Sica, prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore. Non resta quindi che attendere il prossimo dicembre per un gradito (almeno per alcuni) ritorno al passato.

