Ci sono occasioni che vanno festeggiate a tutti i osti, momenti di passaggio che magari non cambiano granché nelle nostre vite ma sono comunque considerati fondamentali dalla notte dei tempi. Il primo giorno di scuola, il compimento dei diciotto anni, il conseguimento della patente. Una lista lunghissima alla quale andrebbe ormai aggiunto, considerando i tempi in cui viviamo, lo sbarco ufficiale sui social, con tanto di pubblicazione dei primi post e collezione dei primi follower. Se c'è qualcuno che, a tal proposito, può davvero dire di aver centrato un esordio col batto quella è la bellissima Ireland Baldwin, capace di far impazzire letteralmente gli utenti appena tagliato il traguardo dei 21 anni (oggi ne ha 22) con annessa apparizione del suo account nell'etere. Difficile, d'altronde, passare inosservati quando si è dotati di una simile bellezza, frutto di una genetica che in questo caso non poteva davvero deludere, considerando gli illustrissimi genitori della ragazza. Il papà è infatti l'attore Alec Baldwin, la mamma sua maestà Kim Basinger. (Continua a leggere dopo la foto)

Ogni epoca ha i suoi miti, d'altronde, e così se anni fa era mamma Kim a entrare nell'immaginario erotico collettivo con il suo spogliarello da infarto in "9 settimane e 1/2", adesso è il turno della rampante Ireland. La ragazza ha fatto impazzire i suoi follower in occasione del primo maggio appena mandato agli archivi, pubblicando degli scatti che la ritraggono in riva al mare prima con addosso soltanto una maglietta bagnata, con trasparenze che lasciano davvero poco alla fantasia, e poi direttamente nuda, un tratto di matita a nascondere i capezzoli così da evitare di incappare nella temutissima censura social. La reazione degli spettatori virtuali è facilmente immaginabile. (Continua a leggere dopo le foto)

Mani tra i capelli, vita sottile e addominali scolpiti, Ireland è infatti semplicemente bellissima e il suo account Instagram è di colpo diventato tra i più seguiti in assoluto. Tutti sulla stessa falsariga i commenti dei follower, in estasi: "Sei assolutamente mozzafiato …. celestiale", "OH MIO DIO !! Vedo tua madre Kim!! Sei così bella Ireland", "Sei un capolavoro!" e via sulla stessa falsariga. Già a febbraio Ireland era apparsa senza veli per una causa molto più nobile, quella in favore della Peta. Il suo fisico scultoreo e la scritta "meglio nuda che in pelliccia" avevano attirato le attenzioni di numerosi follower.

“Eccomi qua, tutta nuda”. L’ex naufraga fa impazzire il web con uno scatto completamente senza veli: a giudicare dalle foto, l’Isola le ha fatto davvero bene