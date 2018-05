Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l'ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. Tante le indiscrezioni uscite in merito, la maggior parte delle quali sostenevano la tesi di presunti tradimenti da parte di Fabrizio. Ora a parlare è però proprio Silvia, che in un'intervista esclusiva che sarà trasmessa sabato 5 maggio, rilasciata a Verissimo, ha raccontato la sua versione dei fatti. A partire dalle voci di una terza incomoda di lusso, l'ex Belen Rodriguez: "Ci tengo a dire che la mia crisi con Fabrizio non è nata dalle foto uscite di lui con Belen, è stata una pura coincidenza". In estrema sintesi, dietro il clamoroso addio ci sarebbero la gelosia e la voglia di apparire di Corona, impossibili da gestire. (Continua a leggere dopo la foto)

"La nostra crisi - spiega la cantante 24enne - è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto. Ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita. Ho intenzione anche di essere apprezzata e di vivere. La troppa gelosia di Fabrizio è stata una delle cause principali di questa crisi, oltre alla voglia di voler sempre fare notizia". La star delle Donatella non ha ancora chiuso definitivamente la porta del suo cuore in faccia a Corona, al quale ha però lanciato una sorta di ultimatum prima di prendere per sempre una strada diversa dalla sua. (Continua a leggere dopo le foto)

"Ho dato a Fabrizio un ultimatum. Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà. Sono in una fase decisionale. Resta da capire se la persona che ho incontrato tre anni fa è la persona che al momento voglio al mio fianco. Fabrizio è a tratti un po' leggerino. Quello che non ho gradito delle foto famose e ho trovato di cattivo gusto è la voglia, sempre e comunque, di fare gossip su una storia trita e ritrita che forse ha stancato non solo me, ma tutti gli italiani". Silvia ha concluso dicendo: "Fabrizio dovrebbe rispettare le privazioni che ho patito per lui. Nessuno mi ridarà indietro quegli anni".

