Kasia Smutniak si è di recente mostrata in tutto il suo splendore su Vanity Fair. L'attrice 38enne di origine polacca ha posato per la prima volta senza veli per la cover del magazine: "Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l'ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità... Sono stata felice di mettermi a nudo", ha detto. "Parliamo sempre di libertà delle donne, ma spesso ci vestiamo e ci comportiamo da uomini. Io per anni, la gonna non l'ho mai messa", racconta sempre a Vanity Kasia, che sente di aver fatto un percorso di consapevolezza e ora si sente veramente libera. Ha anche aperto un profilo Instagram, ma confessa che "alla prima foto messa, dietro certe palmette a Los Angeles, mi sono subito vergognata e appena sono arrivati i like, l'ho tolta di corsa". Personaggio diverso da molte sue colleghe del mondo dello spettacolo. Riservata e discreta, rimane quasi nell'ombra, ma come annunciato al magazine, a quasi 40 anni si sente pronta a tirare fuori il lato femminile che in questi anni ha tentato di nascondere. "Mimetizzare", per usare le sue parole. (Continua dopo la foto)



La rivedremo presto al cinema, nella seconda parte del nuovo film di Paolo Sorrentino, Loro 2. Con lei anche Toni Servillo, Riccardo Scamarcio ed Elena Sofia Ricci. Nella pellicola di Sorrentino su Silvio Berlusconi, Kasia interpreta un ruolo chiave: un personaggio inventato che molti identificano con Sabina Began, 'l'ape regina' dell'harem dell'ex premier. "Quando ho incontrato Paolo non sapevo neanche di cosa parlasse il copione. So solo io quanto mi sia messa in gioco in Loro", ha detto l'attrice sempre nella recente intervista a Vanity Fair. Il film uscirà nelle sale il prossimo 10 maggio e l'altra sera la Smutniak ha partecipato insieme a tutto il cast alla presentazione al Cinema Moderno The Space di Roma.

Lì Kasia ha sfilato sul tappeto rosso insieme ai colleghi. Per l'occasione ha indossato un completo pantalone e top scollato nero. Elegantissima come sempre, ma dopo aver studiato l'outfit, ci si è subito accorti di un altro particolare. Ma quanto è dimagrita la Smutniak? Come scrive il settimanale Oggi, l'attrice 38enne è apparsa quasi irriconoscibile. Volto scavato, con i lineamenti induriti dall'eccessiva magrezza e la silhouette molto assottigliata, si legge sulla rivista, che pubblica in esclusiva le foto dell'evento. Non è mai stata in carne, certo, ma in queste nuove immagini dà l'idea di aver perso qualche chilo. Qualcuno di troppo, probabilmente.

