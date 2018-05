Singing in the rain cantava Gene Kelly nell'omonima, immortale pellicola del '52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel corso di questi ultimi giorni, i due gieffini sono sempre più vicini. Durante la giornata sono davvero molti i momenti in cui Gentili e la Prete si ritagliano del tempo per stare da soli: lui ha ammesso la cosa, spiegando che i due si cercano continuamente, come d'altronde ormai evidente a tutti. Ora, ecco il nuovo siparietto. In un momento di apatia e noia totale, il calciatore e la bellissima ragazza hanno movimentato il tutto regalando al pubblico a casa una scena a dir poco romantica. Il GF ha messo un po' di musica in sottofondo e nel sentir partire Stupendo, uno dei brani di Vasco Rossi, la studentessa di Torino non è riuscita a trattenersi ed è corsa in giardino a cantare e ballare sotto la pioggia. (Continua a leggere dopo la foto)

Cantare sotto la pioggia era d'altronde un desiderio espresso da Alessia, alla quale il Grande Fratello ha voluto fare un regalo a sorpresa. Lei ne ha subito approfittato, correndo a sfogarsi all'aria aperta. Matteo non ci ha pensato un secondo ed ha raggiunto quella che per ora pare essere ancora soltanto la sua coinquilina. Insieme sotto la pioggia, i due hanno regalato ai fan della trasmissione condotta da Barbara D'Urso alcuni romantici e tenerissimi minuti. La scena non è passata inosservata agli altri partecipanti al reality, che hanno subito iniziare a fare il tifo per un bacio così da dare ufficialmente il via alla nuova love story. (Continua a leggere dopo le foto)

Purtroppo per i romanticoni, la svolta non è arrivata. Gentili è poi tornato in casa, lasciando così tutti a bocca asciutta. Lucia Bramieri a cercato di convincerlo a tornare sotto la pioggia da Alessia, invano. In ogni caso, il ragazzo crede che non sia ancora arrivato il momento giusto e per lui le cose vanno fatto bene. Insomma, sembrerebbe proprio che il calciatore voglia dare ancora un po' più di tempo alla Prete. Che l'appuntamento sia solo rimandato? In molti sono già pronti a scommetterci.

“Ma è senza mutande!”. Grande Fratello choc, eccone un’altra. ‘In libertà’ davanti agli altri (e all’Italia intera): “Lo ha fatto come se stesse a casa sua…” e naturalmente le telecamere riprendono tutto. Et voilà, il trash è (ancora) servito!