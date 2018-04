Un momento che doveva essere tra i più belli della sua vita, quello in cui era finalmente riuscita a coronare il sogno di diventare mamma. E che però era stato accompagnato da una bruttissima scoperta, quella di una malattia che la perseguitava e che aveva iniziato a renderle sempre più difficile la vita. Una confessione arrivata soltanto ora quella dell'attrice Valeria Graci, che il pubblico italiano aveva conosciuto per la prima volta agli inizi del 2000 quando, insieme alla collega Katia Follesa, aveva dato vita al duo comico Katia & Valeria, partecipando negli anni successivi a tantissime trasmissioni di successo come Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off, Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik. Oggi, nel corso di un'intervista molto intima concessa a Verissimo, Valeria ha parlato di sé a Silvia Toffanin, abbandonando per un po' il sorriso che le abbiamo sempre visto addosso per lasciarsi andare a delle confessioni molto private, parlando per la prima volta del male che si era trovata di colpo ad affrontare: l'otosclerosi. (Continua a leggere dopo la foto)

Una malattia che solitamente ha origini ereditarie e che comporta come sintomo più chiaramente riconoscibile la perdita dell'udito. "Non sentivo piangere mio figlio la notte". Così per Valeria era iniziato un vero e proprio calvario fatto di controlli, analisi, consulti con i medici e poi operazioni seguite da un percorso di riabilitazione lungo e doloroso. "Ho due protesi nelle orecchie grandi come chicchi di riso - ha rivelato alla fine la Graci - in questo modo si alza la staffa e io riesco finalmente a sentire bene". Per fortuna, come rivelato dalla stessa Valeria, il peggio è ormai alle spalle e l'attrice può nuovamente guardare con fiducia al futuro. (Continua a leggere dopo le foto)

La Graci è potuta infatti tornare alla sua vita di sempre, dividendosi tra impegni lavorativi e gli affetti famigliari. Aggiungendo poi, però, di non essersi ancora lasciata del tutto alle spalle le preoccupazioni: "Ricominciare non è facile, ci vorrà del tempo" ha detto, visibilmente emozionata, alla Toffanin, ricordando poi che quello affrontato negli ultimi mesi non è stato sicuramente un bel momento. Dal 2018 Valeria è anche conduttrice radiofonica su RTL 102.5, impegnata insieme a Manila Nazzaro nella trasmissione una Zeta a pois.

