Continua a non esserci pace all'interno della casa del Grande Fratello, in un'edizione partita già con i nervi abbastanza tesi e definitivamente decollata verso notevoli vette di trash dopo l'ingresso nella casa di Aida Nizar. La spagnola col suo carattere e il suo modo di fare ci ha messo davvero poco a farsi odiare da tutti gli altri inquilini, stabilendo una sorta di piccolo record di velocità. Ma a suo discapito va detto che che contro di lei pare esserci un accanimento davvero esasperato. Momento clou, ovviamente, la lite andata in onda il 25 aprile scorso, quando Baye era arrivato ad alitarne in faccia e urlare frasi cavalleresche come "Sei una st***, ti sfondo", mentre anche altri presenti mettevano il loro carico sulla vicenda. Scene di altissima tensione scaturite, pensate un po', dalla scelta di Aida di mangiare prima degli altri la sua porzione di tiramisù, un gesto che agli occhi dei compagni d'avventura era sembrato arrogante e maleducato spingendoli all'esasperata reazione. Scene che avevano fatto temere decisioni drastiche da parte della produzione.

Vuoi per la paura di essere espulso anzitempo dalla casa, vuoi per un sincero pentimento, proprio Baye era sembrato tra i più turbati dall'accaduto. Nei giorni successivi il concorrente di colore era scoppiato a piangere davanti alle telecamere dicendosi pentito del modo in cui aveva affrontato Aida, ammettendo di aver sbagliato. Nel frattempo, però, i rapporti dei vari concorrenti con Aida non sono migliorati: soltanto Alberto, un altro che si sentiva escluso dal gruppo, ha legato con lei, mentre i vari inquilini non risparmiano commenti al veleno e battutine sarcastiche.

Un particolare, Luigi Favoloso continua a tormentare Aida Nizar nella casa del Grande Fratello. Dopo i continui insulti il fidanzato di Nina Moric le ha rubato l'agenda. Quando la concorrente se ne è accorta e ha chiesto agli altri inquilini loro hanno fatto finta di niente mentre Angelo e Patrizia hanno continuato a ridere. Esasperata, la spagnola a un certo punto è scoppiata in lacrime. A questo punto la produzione potrebbe intervenire per mettere fine a questi atti di bullismo con l'espulsione dei concorrenti protagonisti di queste vessazioni.

