Sembra davvero non accennare a placarsi la lite che ha preso piede nel corso delle ultime ore in quel di Amici e che è andata via via allargandosi coinvolgendo sempre più vip, dando così il là all'ennesimo siparietto social del quale, con l'Isola dei Famosi da poco agli archivi e uno scoppiettante Grande Fratello appena iniziato, sentivano veramente il bisogno. Tutto è successo, come probabilmente molti di voi già sapranno, a causa dei giudici non troppi teneri che la cantante Heather Parisi, quest'anno parte della trasmissione nel ruolo di commissaria esterna, aveva riservato al rapper Biondo. Lui, il diretto interessato, aveva incassato il giudizio negativo senza troppo clamore. I suoi fan, invece, se l'erano legata al dito inondando il web di post offensivi. Una questione sulla quale era poi intervenuta sua regina della nostra televisione, Simona Ventura, che aveva accusato Heather di contribuire al clima d'odio mettendo "like" sui social a dei post che di contro la difendevano insultando però il ragazzo: "Vabbè che il mondo va al contrario, ma qui c'è una donna di 59 anni che si comporta come un ragazzino di 18 e un ragazzino di 18 che si comporta come se avesse 59 anni"

Apriti cielo. La Parisi dal canto suo ha categoricamente negato di aver mai regalato un "mi piace" a qualche commento offensivo nei confronti di Biondo, definendo la notizia "una bufala" che la stessa Ventura aveva contribuito a diffondere: "Simona, hai utilizzato una notizia falsa, istigando odio contro di me e contro la mia famiglia, quando ti avevo avvertito tramite la Fascino e Fabio Pastrello (autore di Amici, ndr) che la notizia era falsa, sei una vergogna!". Molti altri personaggi famosi non hanno però resistito alla tentazione di intervenire a loro volta sulla vicenda dicendo la loro, a partire da Giulia Salemi, grande fan di Biondo, che ha lanciato un plauso al video di Simona.

Col passare delle ore, gli animi non si sono però placati e in merito ecco arrivare anche il prezioso contributo di Laura Chiatti, che come la Salemi è scesa in campo per dare tutto il proprio supporto a SuperSimo e lanciare a sua volta una frecciatina a Heather Parisi, in queste ore sulla bocca (virtuale) di tutti. "Amore, ci sono donne, donnette, mezze donne e poi ci sei tu! Un'altra categoria... ma una come te nasce ogni 100 anni, sei straordinaria, la tua mente è straordinaria". Un elogio alla Ventura, certo. Ma anche una bella frecciatina alla cantante, che a questo punto è chiamata sabato prossimo a rispondere alle accuse ricevute.

